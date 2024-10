atletico vicino alla vetta 

Atletico Cagliari 2

Villamassargia 0

Atletico Cagliari (4-2-3-1): Aramu; Bevere (36’ st Pinna), Littera, Biondi, Secci; Sanna, Usai 42’ st Pintor); Cuccu, Tumatis, Morello; Caddeo (27’ st Nepitella). In panchina Simula, Antinori, Farci, Mereu, Montisci, Pintor, Urru. Allenatore Madau.

Villamassargia (4-2-3-1) : Marongiu; Melis, Valentino, Sirigu, Cuccu; Ariu, Bratzu; Floris, Loi (21’ st Asaro), Contini (42’ st Arcidiacono); Suella. In panchina Steri, Sabiucciu, Angioni, Cui, Lai, Marteddu, Chessa, Arcidiacono. Allenatore Perra.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Reti : 15’ pt Caddeo, 43’ st Nepitella.

Note : e spulsi Suella e Ariu (Villamassargia). Ammoniti Melis, Suella, Biondi, Bratzu, Cuccu, Usai. Recupero 1’ pt - 3’ st.

Al Brugnera successo dell’Atletico Cagliari che si impone sul Villamassargia e sale al quarto posto. In avvio di gara le due compagini si studiano, senza creare occasioni. Al 15’ i padroni di casa trovano il vantaggio: Tumatis tiene palla in area, si libera dei difensori e serve Caddeo che con un tiro a giro trafigge Marongiu. Reagisce il Villamassargia, ma al 27’ non concretizza con Sirigu che calcia alto dall’interno dell’area. Al 35’ si rivede in avanti l’Atletico: Cuccu riceve palla sulla sinistra e calcia, però il portiere respinge. In avvio di ripresa spinge ancora la squadra di Madau: al 6’ Caddeo riceve palla in area e spedisce fuori. Al 17’ ci provano gli ospiti con una punizione dalla trequarti di Ariu, bloccata da Aramu. Al 26’ Cuccu serve Usai che calcia in porta, senza impensierire Marongiu. Dopo due minuti il Villamassargia rimane in inferiorità numerica per l’espulsione per proteste di Suella. Al 43’ arriva il raddoppio: Nepitella entra in area, conclude e insacca dopo due respinte del portiere. Nel finale incandescente gli ospiti restano in nove per il rosso ad Ariu.

