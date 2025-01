Atletico Uta, una matricola terribile 

Si avvicina il giro di boa in Terza categoria. Nel girone A tra sabato e domenica si è giocata l’undicesima giornata e Teulada e Villaperuccio restano appaiate in testa alla classifica. La squadra di Ivan Troga ha battuto il Villacidro Soccer mentre gli uomini di Michele Mileddu, ex bomber di Tempio, si sono imposti con la Polisportiva Pimentel. Il Barbusi ha espugnato il campo del Siliqua.

La novità

In quarta posizione c’è l’Atletico Uta, che ha vinto in rimonta sul campo dell’Is Urigus. Padroni di casa avanti al 13’ con Cambarau, al 50’ il pareggio di Dedoni e al 93’ il gol vittoria firmato da Soddu. La società, composta da un gruppo di amici, è stata affiliata alla Figc la scorsa estate. In precedenza partecipava al torneo Uisp. I presidenti sono Domenico Meloni e Michele Mallei e i dirigenti Fabio Spanu, Enrico Mattana, Mattia Sitzia, Andrea Pandinu e Andrea Corda. Da quattro giornate in panchina c’è l’esperto Vittorio Corsini: con lui ben nove punti conquistati. È tornato in panchina dopo sette anni di assenza per motivi personali. «Ho deciso di cogliere questa opportunità anche su input di mia moglie e mio figlio per riprendere in mano la mia vita», dice Corsini, «avevo bisogno di respirare aria buona. Cercherò di dare una mano a questi ragazzi. L’obiettivo principale è valorizzare i giovani. Una rosa composta per il 99 per cento da giocatori di Uta». Corsini è stato un ottimo difensore, tra i protagonisti della grande Iglesias che nella stagione 1992/93 vinse l’Eccellenza. Ha indossato le maglie di Fersulcis, Gialeto, Arbus e Villacidrese. Da allenatore le esperienze con Iglesias, San Vito, Portoscuso e Siliqua. Nel 2015 ha superato il corso di direttore sportivo Pro a Coverciano con compagni come Di Vaio e Balzaretti.

I gironi

Nel girone B il Mulinu Becciu conferma la leadership travolgendo (8-0) lo United Guasila. Il Maracalagonis ha battuto (1-4) e sorpassato in seconda posizione il Soleminis. Nel gruppo C sospese le gare tra la capolista Oratorio Terralba e la Virtus Villaurbana e Siamanna-Colonia Julia. La Narboliese ha battuto il Silì e avanza al secondo posto. Nel girone E la capolista Monte Muros ha sconfitto anche La Tulese e mantiene sei punti di vantaggio sulla Morese, corsara sul terreno dell’Ebadottu Carlo Fresu. Il Turalva è tornato al successo contro il Caniga Sassari.

Nel gruppo F dopo undici vittorie la Viddalbese, campione d’inverno, è stata bloccata (0-0) dalla Turritana, in seconda posizione a -6. Il Cus Sassari ha piegato la cenerentola Treselighes. Nel gruppo G l’Atletico Tomi’s Oschiri supera l’Altetico Maddalena e porta a +3 il vantaggio sul Loiri, fermato (2-2) dall’Aggius.

