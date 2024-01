Atletico Uri, solo un pari 

Boreale 0

Boreale (4-3-3) : Corriere; Leonardi, Ricci, Casavecchia, Sammartino (13’ st Di Vico); Perroni (26’ st Bersaglia), Spila (1’ st Sablone), Santarelli; Gjoni, Bosi, Selvadagi (13’ st Di Giannantonio). In panchina Marzorati, Tomassini, Doukoure, Damiani, Muratore. Allenatore Fabrizio Piccareta.

Atletico Uri (3-5-2) : Tirelli; Esposito, Rosseti (37’ Jah), Fadda; Piga, Melis, Attili, Scanu (24’ st D’Ottavi), Barracca (29’ st Pisano); Fangwa (13’ st Cristaldi), Demarcus (35’ st Cannas). In panchina Atzeni, Pionca, Valentini, Fiorelli. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Lorenzo Casali di Crema.

Note: espulsi Santarelli (B) e Jah (A); ammoniti Leonardi, Casavecchia e Gjoni (B), Fadda, Esposito, Fangwa e Scanu (A). Recupero 2’ pt + 6’ st.



Roma. Punto esterno per l’Atletico Uri, che pareggia a reti bianche sul campo del Boreale. Partita giocata sul filo dell’agonismo, soprattutto in un secondo tempo che ha visto due espulsioni e altri sette giocatori ammoniti dal signor Casali di Crema. Poche emozioni vere tra due squadre che hanno finito per accontentarsi di un punto che fa classifica, soprattutto per gli uresi, mentre la Boreale è stata risucchiata all’ultimo posto dalla Gladiator.

Nel primo tempo Paba ha dovuto fare a meno di Rosseti, infortunato in uno scontro di gioco e sostituito con Jah. In apertura di ripresa bello spunto di Gjoni, che però non impensierisce Tirelli. Dall’altra parte ci prova Scanu, senza fortuna. Padroni di casa in inferiorità numerica dal 69’ per la seconda ammonizione a Santarelli. Gli ospiti non approfittano del vantaggio di un uomo in campo fino al minuto 82, quando l’espulsione del centrale Jah ripristina la parità numerica in campo. Nel finale ci prova Piga, ma con scarsa mira.



