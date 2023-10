Atletico Uri, gran colpo 

Cavese 0

Atletico Uri 1

Cavese (4-3-3) : Boffelli; Fraraccio (1’ st Cinque), Derosa, Magri, Polanco; Antonelli (6’ st Felleca), Urso, Konate (30’ st Ospitaleche); Addessi (22’ st Sowe), Mori (6’ st Chiarella), Foggia. In panchina Barone, Sette, Troest, Collura, Chiarella. Allenatore Cinelli.

Atletico Uri (4-4-2) : Antonino Fusco; Pisano, Jah, Fadda, Esposito; Barracca (28’ Andrea Fusco), Attili, Lubrano (37’ st Valentini), Piga; Fangwa (15’ st Ankovic), Demarcus (44’ st Cannas). In panchina Tirelli, Ravot, Caria, Melis, Ansini. Allenatore Paba.

Arbitro : Giordano di Matera.

Rete : 19’ st Ankovic.

Note : espulso (doppia ammonizione) Pisano, ammoniti Fraraccio, Urso e Magri per la Cavese, Attili, Pisano, Antonino Fusco ed Esposito per l’Uri. Recupero 3’ pt - 6’ st.



Cava de’ Tirreni. Colpaccio dell’Atletico Uri, che sbanca 1-0 il Lamberti di Cava de’ Tirreni e centra i primi punti in trasferta della stagione. Di Ankovic al 64’ il gol che decide il match.

Poco oltre il quarto d’ora di gioco arriva il primo pericolo per Boffelli, con Lubrano che ci prova da fuori. Al 18’ Antonino Fusco è bravo a rispondere alla conclusione di Mori. Al 27’ Attili cerca il controbalzo dai venti metri ma la mira è alta. Al 36’ la palla buona arriva sulla testa di Derosa, che non trova la deviazione vincente da ottima posizione.

Cinelli prova a mischiare le carte con tre cambi in avvio ma è Paba, all’ora di gioco, a pescare il jolly cambiando il terminale offensivo: Ankovic per Fangwa. Sei minuti dopo la scelta si rivela vincente, con il numero 20 che risolve una mischia sotto misura per lo 0-1. All’81’ Felleca si libera bene e scheggia la traversa. Al 95’ Atletico in dieci per il secondo giallo a Pisano. Un minuto dopo, Sowe ci prova in acrobazia ed è Esposito a salvare la propria porta blindando la vittoria urese.



