Atletico uri bastonato 

SAN MARZANO 4

ATLETICO URI 1

San Marzano (4-3-3) : Cevers; Musso (44’ st Penka), Bruno (14’ st Chiariello), Altobello, Cusati (18’ st Somma); Maimone, Mancini, Emmanouil; Ferrari (31’ st Allegretti), Marotta, Melillo (26’ st Cuomo). In panchina Pareiko, Montoro, Balzano, Di Gennaro. Allenatore Domenico Giampà.

Atletico Uri (4-3-3) : Antonino Fusco (18’ st Tirelli); Caria (28’ st Piga), Esposito, Fadda, Pisano (18’ st Ankovic); Melis (14’ st Valentini), Andrea Fusco, Attili; Demarcus, Fiorelli (18' st Ansini), Fangwa. In panchina Ravot, Bassu, Lubrano, Cannas. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Alessandro Femia di Locri.

Reti : 17’ Maimone, 33’ Ferrari, 45’ Attili (r), 10’ st Maimone, 36’ st Allegretti.

Note : e spulso Marotta; ammoniti Musso (S), Antonino, Pisano e Andrea Fusco (A); recupero 2’ pt + 6’ st.



Palma Campania. Poker amaro per l’Atletico Uri, che perde 4-1 col San Marzano a Palma Campania. Palla buona dopo quattro giri di lancette sulla testa di Fangwa, che non inquadra lo specchio su traversone di capitan Fadda. Passano 2’ e i padroni di casa rispondono con Melillo innescato da Cusati, ma la palla si spegne a lato. Al 17’ campani in vantaggio con Maimone, che devia di testa un piazzato di Marotta. Proteste del portiere urese, che dice che la palla non è entrata, ma è gol per il San Marzano e giallo per Fusco. Il raddoppio dei padroni di casa arriva con un’azione capitalizzata da Ferrari al 33’. Allo scadere l’Atletico la riapre con un rigore conquistato da Fangwa e trasformato da Attili.

Il San Marzano cala il tris al 55’: Ferrari fa la sponda per Maimone che insacca il 3-1. Girandola di cambi attorno all’ora di gioco (due per il San Marzano, quattro per l’Atletico). Al 68’ padroni di casa in 10 per l’espulsione di capitan Marotta che colpisce Esposito. La quarta rete arriva all’81’ con Allegretti su assist di Cuomo.



RIPRODUZIONE RISERVATA