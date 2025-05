Atletico Uri a un passo dalla promozione 

Atletico Uri inarrestabile e a un passo dal titolo dopo la conquista della Coppa Italia. Il Caprera riscatta la sconfitta nella finalissima di giovedì e resta in scia nella penultima giornata di Eccellenza. Serie C in pausa ma nel girone A la Tharros stende l’Independiente Ivrea nel recupero del 26esimo turno.

Coppa e campionato

Settimana da incorniciare per l’Atletico Uri. Giovedì scorso le ragazze di Angel Parejo hanno trionfato nella finale di Coppa Italia conquistando il primo trofeo stagionale. Poi sabato Paba e compagne hanno ripreso la corsa in campionato con l’obiettivo del double: nell’anticipo la capolista ha superato per 3-0 il Maracalagonis con il gol di Virdis e la doppietta di Russu. Il tour de force delle uresi si chiuderà col recupero di domani a Capoterra in casa della Pgs Audax Frutti d’Oro, sfida valida per la sedicesima giornata che potrebbe valere il titolo.

Nello scontro diretto della diciassettesima giornata il Caprera (che questo pomeriggio recupera il match col Tortolì) si impone sulla Real Sun Service 4-2: Dos Santos e Lupo portano avanti le isolane, Fiori e Shaheen firmano il pareggio ospite e infine Donzo e Avellino sigillano il successo biancoverde. Audax corsara in Ogliastra: contro la Cos (in gol con Deiana) le biancoverdi calano la cinquina (5-1) siglata dalle doppiette di Macis e Pinna e dalla rete di Serra, e mantengono il quarto posto assieme alla Gioventù Assemini, che sbanca Selargius 8-2 con la tripletta di Scanu, le doppiette di Frongia e Parmentola e il gol di Maullu. Per il Selargius a segno Cocco e Cugusi. Termina infine 2-2 la sfida tra Castello Cagliari (in rete con Casti e un’autorete) e Tortolì (doppietta di Incollu).

Tharros vittoriosa 3-0 in Serie C nello scontro diretto con l’Independiente Ivrea, sfida valevole per il recupero del ventiseiesimo turno: una doppietta di Mattana e la rete di Casula consentono alle oristanesi di avvicinare a due punti proprio le piemontesi e di consolidare il decimo posto a quota 29 punti, + 7 sulla soglia playout.

Torneo di Sant’Efisio

A Capoterra si è tenuta la 28esima edizione del torneo di Sant’Efisio, che ha visto la partecipazione di Pgs Audax Frutti d’Oro (società organizzatrice), Cagliari Calcio e Maracalagonis. Il triangolare è stato vinto dall’U17 del Cagliari, che si è imposta per 3-0 sul Maracalagonis (reti di Sanna, Tronci e Botti) e per 4-1 sulla Pgs Audax Frutti d’Oro (gol di Sottile e tripletta di Figus). Per le capoterresi in rete Serra (capocannoniere del torneo con 4 reti), che ha siglato una tripletta nella gara vinta 4-1 col Maracalagonis (a segno con Marci). Le biancoverdi hanno chiuso seconde.

