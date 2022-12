Atletico Uri a picco 

ATLETICO URI 1

Palmese 2

Atletico Uri (4-4-2) : Gagliardi; Ravot, Congiu, Fadda, Melis (29’ st Vinci); Ghiani, Scanu, Piga (21’ st Fancellu), Di Paolo (22’ st Masia); Aloia (15’ st Samb), Demarcus. In panchina Atzeni, Jah, Fusco, Fiorelli, Scanu. Allenatore Paba.

Palmese (4-3-3) : Stasi; Pugliese, Allegra, Mautone, Tribuno; Cozzolino, Galdean, Fusco (41’ st De Feo); Chkour, Puntoriere, Laringe (33’ st Silvestro). In panchina Vitolo, Passaro, Cardone, Manco, Prevete, Romano, Oggiano. Allenatore Mario Pietropinto.

Arbitro : Alessio Vincenzi di Bologna.

Reti : 24’ Mautone, 38' Ghiani, 15’ st Puntoriere.

Note : ammoniti Atzeni e Demarcus, Vitolo, Cozzolino e Stasi.



Uri. La Palmese porta via i tre punti dal sintetico del Nino Martinez battendo 2-1 l’Altletico Uri. Una partita svoltasi sulla falsariga di quanto visto in questa metà stagione, con i padroni di casa più propositivi e che rischiano poco ma vengono puniti dall’avversario di turno, spesso su azioni conseguenti a calci piazzati. L’Atletico chiude gli impegni casalinghi nel girone di andata senza avere mai vinto davanti al proprio pubblico.

Sul filo dell’equilibrio

Al 14’ punizione da sinistra di Di Paolo: il nuovo acquisto Congiu fa la sponda per il tiro di Fadda ma Stasi vola sulla sua destra e devia in angolo. Dieci minuti dopo, al loro primo calcio dalla bandierina gli ospiti passano in vantaggio con Mautore, pronto alla deviazione vincente. Due minuti ancora ed ecco una bella sponda di Demarcus per Aloia, il cui diagonale rasoterra si spegne di poco oltre il palo più lontano. Alla mezz’ora prolungata azione dei padroni di casa, la palla è buona per Ghiani che dal limite impegna Stasi. Sei minuti dopo, su azione susseguente a calcio piazzato, è ancora pronto Mautone ma stavolta l’incornata del centrale difensivo ospite colpisce il palo alla sinistra di Gagliardi. Al 38’ Demarcus ci crede, recupera palla e la mette in mezzo per Ghiani che firma il pareggio.