Atletico Sestu, vittoria e sorpasso 

L’Atletico Sestu si porta in testa alla classifica di C1 grazie al successo sull’ex capolista Villacidrese. Lo scontro diretto era valevole per la prima posizione. Il Sestu ha avuto la meglio per 3-1 grazie a una doppietta di Cogotti e a un’autorete, mentre la Villacidrese ha segnato con Deivison. La gara è stata vivace, con ribaltamenti di fronte e occasioni per entrambe le squadre.

Il Cus Cagliari ha superato lo ZB Iron Bridge per 7-2 grazie ai gol di Erriu (doppietta), Figus, Lisci, Pintore, Pinna e Musto, mentre la Fanni Futsal Sassari ha avuto la meglio sul Domus Futsal Perdaxus per 8-4. L’Alghero ha vinto contro il Decimo Futsal per 6-3. Equilibrate le partite tra l’Ichnos Sassari e il Futsal Villasor, terminata sul 4-4, e tra Oristanese e C’è Chi Ciak, chiusa sullo 0-0.

In Serie C2, la Sarfut 21 ha confermato la vetta battendo l’Uta per 8-1 grazie a Isola (doppietta), Cabras, Carta, Argiolas e Scameroni, supportati da due autogol. Il Babylon ha avuto la meglio sul Malasainas per 6-5, il Gonnesa ha dominato contro il Parco Cross Città di Serrenti per 7-1, il Sibiola Serdiana ha battuto il San Pio X per 2-1, il Cus Sassari è stato sconfitto dal Portoscuso per 5-1, mentre la Mediterranea, pur segnando con Meloni, ha ceduto alla Dym Sport per 4-1.

La giornata ha evidenziato come gestione dei ritmi, creazione di occasioni rapide e ordine tattico siano stati decisivi per le squadre vincenti, confermando la solidità delle prime della classe in C1 e C2. (lu. b.)

