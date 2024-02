Atletico, rimonta vincente 

Atletico Cagliari 2

Pirri 1

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Serra; Cuccu, Littera, Nepitella, Atzori; Antinori (19’ st Mereu), Pintor (26’ st Aresu), Manca (16’ st Porcu); Monni (19’ st Bevere); Vacca (36’ st Pinna), Tumatis. In panchina Morini, Demeglio, Montisci, Portoghese. Allenatore Antinori.

Pirri (4-3-3) : Grosso; Palmas, Meloni, Lai, Cabiddu; Tuveri, Corda, Pandori; Loi, Darboe, Caddeo (38’ st Manconi). In panchina Monteverde, Pampaglini, Ambu, Murgia, Pilloni, Civile, Mastromarino, Brai. Allenatore Busanca.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 6’ st Lai, 39’ st Bevere, 43’ st Tumatis.

Note : ammoniti Monni, Corda. Recupero 0’ pt - 6’ st.

L’Atletico Cagliari torna al successo e conquista tre punti d’oro in ottica salvezza sconfiggendo in rimonta il Pirri grazie a un finale di gara vibrante. Prosegue invece il momento negativo dei rossoblù di Busanca, che non vincono da più di un mese.

Al Brugnera gli ospiti partono meglio e si spingono subito in avanti: al 2’ Loi calcia dal limite costringendo Serra alla deviazione in angolo. I padroni di casa rispondono al quarto d’ora con una bell’azione di Monni che serve Tumatis il cui tiro da distanza ravvicinata viene respinto da Grosso. Al 17’ il Pirri va vicino al vantaggio, prima con un colpo di testa di Darboe che termina a lato e poi con un tiro al volo di Tuveri che sfila di poco fuori.

Piovono occasioni da gol per gli ospiti che però non concretizzano: al 21’ Serra è abile a respingere una conclusione di Caddeo dal limite, mentre al 25’ il tiro da fuori area di capitan Corda sfiora il palo.

A inizio ripresa i rossoblù vanno ancora vicini alla rete con la conclusione di Caddeo a tu per tu con il portiere respinta ancora da Serra. Al 6’ arriva il vantaggio del Pirri su azione da angolo: Lai svetta di testa e trafigge il portiere. La reazione dell’Atletico è però immediata con Monni che calcia una punizione insidiosa deviata sopra la traversa. Al 23’ ci provano ancora i padroni di casa con Tumatis, che fa partire un tiro da fuori deviato in angolo. Al 24’ il Pirri spreca una ghiotta occasione per raddoppiare: Caddeo viene servito in area piccola e da due passi colpisce la traversa.

Il finale è caldissimo e l’Atletico riesce a ribaltare il risultato con la forza dell’orgoglio: al 39’ trova il gol del pari con Bevere, abile a stoppare la palla e a depositare in rete con una bella conclusione da dentro l’area. Al 43’ arriva il gol vittoria di Tumatis, che segna di testa dall’area piccola sfruttando la respinta del palo.

RIPRODUZIONE RISERVATA