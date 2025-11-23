VaiOnline
GIRONE B.
24 novembre 2025 alle 00:41

Atletico Masainas inarrestabile, Don Bosco affondata 

Atl. Masainas 3

Don Bosco F. 0

Atletico Masainas : Bove, Melis (46’ Meloni), Porcu (85’ Siddi), Uccheddu, Maricca (30’ Lindiri), Biccheddu, Giovagnoli, F. Mura (80’ D. Congiu), Michels (76’ Atzori), M. Mura, K. Congiu. Allenatore Tinti.

Don Bosco : Vacca, R. Olla, Pinna, Corrias, Dessì, Liscia, Piras, E. Olla, Porru, Serra, Argiolas. Allenatore Ghiani.

Arbitro : Buluggiu di Alghero.

Reti : 28’ (r) Giovagnoli, 64’ Michels, 88’ Biccheddu.

L’Atletico di Masainas fa terribilmente sul serio: la capolista travolge la Don Bosco con una prestazione severa anche perché gli ospiti hanno cercato di vendere carissima la pelle. Difatti i primi 30’ sono di assoluto equilibrio. Che però si spezza al 28’ per un rigore accordato per fallo di mano: dal dischetto realizza Giovagnoli.

Gara ostica, la Don Bosco cerca di riaprirla ma i sulcitani arrivano al raddoppio a inizio ripresa con il brasiliano Michels su grande azione di Kevin Congiu. L’Atletico quasi gioca sul velluto (ma la Don Bosco ha la palla per accorciare le distanze) e il 3-0 che chiude del tutto i conti viene sancito al 88’ grazie alla splendida punizione dal limite calciata da Biccheddu all’incrocio dei pali. Per i sulcitani non ci sono più scuse: puntano senza indugi a mantenere il vertice della classifica. (a. s.)

