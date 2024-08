Atletico Masainas alla prova di maturità 

Masainas. È arrivato il momento della prova della maturità: l’Atletico di Masainas compie diciotto anni e si regala un’emozione unica, affrontare per la prima volta nella sua storia un campionato di Promozione.

Il club diretto dal presidente Antonello Etzi, guidato in panchina da Marco Farci e capace di annoverare validissimi dirigenti e sostenitori come Gianmarco Fai la scorsa stagione ha stravinto con non poche giornate d’anticipo il campionato di Prima categoria. Una marcia trionfale con una rosa che, questa la sorpresa, è rimasta quasi inalterata in vista dell’inizio del nuovo torneo. E si tratta, a parere degli addetti ai lavori, di una formazione altamente competitiva per il torneo, con giocatori che hanno già disputato in passato l’Eccellenza e la Serie D: «Piedi rigorosamente per terra», ribatte però il massimo dirigente Etzi, «siamo una matricola. Inizia per i nostri diciotto anni di vita societaria una meravigliosa esperienza ma sia chiaro a tutti che vogliamo principalmente mantenere la categoria: ogni altra valutazione di farà in un secondo momento». Per ora, quindi, parlano i fatti: la campagna acquisti è stata indirizzata all’acquisto di pochissimi uomin», sono arrivati l’esperto difensore Fabiano Todde, il giovane portiere del Carbonia Giovanni Saiu e il centrocampista Fabio Biccheddu, «e alla creazione, per la prima volta nella nostra storia, di una Juniores da cui attingere per i fuoriquota, che saranno due».

Dolorose anche alcune cessioni come quelle di David Pinna, approdato al Perdaxius, e di una serie di ragazzi del 2004 (fra cui ad esempio Mattia Pilloni e Alessio Lai) che il club ha dovuto lasciare andar via. In rosa, al momento, non figurano calciatori stranieri. Sono rimasti i big trionfatori della passata stagione fra cui il portiere Bove, Momo Cosa (raggiunto dal fratello minore Daniele), Paolo e Nicola Uccheddu, Carrus, Achenza, Pessiu, Melis, Cui, Ballocco, Manca. Un’ossatura di squadra già rodata che dovrebbe ben figurare anche nella categoria superiore.

«Ma il livello è molto competitivo», afferma il presidente. L’Atletico ha iniziato la preparazione nell’impianto comunale che è un gioiello nel territorio, un manto erboso naturale perfetto che costituisce un richiamo anche per i ragazzi che hanno deciso di aderire al progetto Juniores: provengono da varie parti del Basso Sulcis.

RIPRODUZIONE RISERVATA