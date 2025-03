Atletico ko: per il lanusei è fuga vera 

Atletico Cagliari 0

Lanusei 2

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Aramu; Cuccu, Littera, Biondi, Bevere; Sanna, S. Usai (35’ st Pintor); Tumatis, Demeglio, Morello (23’ st Farci); Caddeo (23’ st Pinna). In panchina Simula, Congiu, Ligas, Manca, Mereu, Secci. Allenatore Madau.

Lanusei (4-2-3-1): Morillas; Kouadio, F. Troyes, Gomes, Arras (21’ st F. Usai); Caredda (27’ st Gentini), Gabriel Silva; Di Stefano, Caetano, A. Troyes (35’ st Caliendo); Martins (45’ st Serra). In panchina D’Abrosca, Deiana, Faye, Congiu, M. Usai. Allenatore Piras.

Arbitro : Corda di Tortolì.

Reti : pt 5’ Gabriel Silva, 40’ Martins.

Note : al 46’ pt espulso Madau (Atletico Cagliari). Ammoniti Caredda, F. Troyes, Pinna. Recupero 1‘ pt - 11‘ st.



Al Brugnera blitz esterno della capolista Lanusei che si impone 2-0 sull’Atletico Cagliari e allunga in classifica sul Tortolì. Gli ospiti partono forte e al 5’ trovano subito la rete del vantaggio: Alejandro Troyes serve in area Gabriel Silva che da posizione centrale batte Aramu. Al 15’ è ancora il numero 24 a servire Caredda, ma il sinistro del centrocampista termina alto. Al 20’ l’Atletico reagisce: punizione dalla destra di Usai verso il centro e colpo di testa di Biondi deviato in angolo dalla difesa. Al 24’ Martins scappa in contropiede, serve al centro Caetano che calcia però alto. Al 28’ si rivede in avanti l’Atletico con Cuccu che serve Caddeo al centro che però viene sbarrato dalla retroguardia avversaria. Al 35’ botta di sinistro di Gabriel Silva da fuori area, blocca Aramu in due tempi. Al 40’ l’arbitro assegna una punizione a due in area tra le proteste dei padroni di casa: Martins trasforma dal limite dell’area piccola con un destro forte e preciso. Al 42’ Caddeo serve in area Demeglio che ci prova in acrobazia senza successo.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa l’Atletico reagisce e costruisce occasioni. Al 4’ ci prova Usai dalla trequarti, ma la palla termina alta. Al 9’ Usai manda di poco fuori su punizione dal limite. Al 17’ si rivedono in avanti gli ospiti: Gabriel Silva serve Martins che sulla destra calcia di destro dal limite e manda di poco fuori. Al 19’ Tumatis impegna il portiere che devia in angolo. Al 24’ Morillas blocca in due tempi un tiro dalla distanza di Usai. Al 33’ Pinna calcia, respinge il portiere che poi blocca Tumatis sulla ribattuta. Al 56’ l’Atletico può accorciare con Tumatis che parte in contropiede, ma calcia fuori.

