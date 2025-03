atletico INDENNE A GUSPINI 

Guspini 0

Atletico Cagliari 0

Guspini (4-3-1-2) : Fortuna, Montesuelli, G. Medda, Chessa (41’ Ruggeri), Uccheddu (35’ st Pusceddu), M. Medda (35’ Fadda) Pugliese (1’ st Agostinelli), Piro, Figos, Cardia, Mboup. In panchina Saba, Matteo Pinna, Zucca. Allenatore Dessì.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Aramu, Bevere (5’ st Atzori), Biondi, Cuccu, Farci (5’ st Morello), Ligas (32’ st Pintor), Littera, Mattia Pinna (23’ st Caddeo), Sanna, Secci, Tumatis. In panchina Simula, Montisci, Usai, Demeglio. Allenatore Poddie.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Note : espulsi Pusceddu e Littera; ammoniti Pugliese, Piro, Cardia, Ruggeri, Farci, Ligas, Sanna; recupero 3’ pt, 5’ st; angoli 6-0; spettatori 200.

GUSPINI. Finisce in parità, a reti inviolate, la gara tra Guspini e Atletico Cagliari. Le due formazioni erano chiamate al riscatto dopo le sconfitte ottenute nel turno precedente di campionato, scendono in campo prive dell’attaccante Marci (Guspini) e senza l’allenatore Madau (Atletico Cagliari), entrambi squalificati.

La gara

Primo tempo privo di note, cosi come quasi tutta la ripresa sino alla mezz’ora quando la gara si accedende: al 27’ lungo lancio per Mboup, l’attaccante del Guspini entra in area e cade in uno scontro con un difensore dell’Atletico, l’arbitro è a due passi, decreta la massima punizione tra le accese proteste ospiti. Si presenta dal dischetto Cardia ma Aramu para il rigore mantenendo la porta inviolata e il risultato fermo sullo zero a zero. Pochi minuti dopo, al 31’, il secondo giallo costa caro a capitan Littera, lasciando l’Atletico in dieci; parità numerica che viene ristabilita un quarto d’ora più tardi: al 46’ il giovane Pusceddu, appena subentrato, interviene fallosamente su un attaccante ospite che riparte e viene espulso.

