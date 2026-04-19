Atletico e isili si annullano, l’Antiochense sale in vetta 

Atl. Masainas 2

Isili 2

Atl. Masainas : Bove, Carsetti, Melis, Biccheddu, Uccheddu, Porcu, Giovagnoli, Suella, Achenza (70’ M. Mura), F. Mura, Bustamante. Allenatore Tinti.

Isili : Caria, M. Mura, Meloni, Massa, S. Mura, Casadio, Secci, Caredda, Demuro, Laconi, Pribeagu. Allenatore Melis.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 15’ Carsetti, 19’ Suella, 60’ Pribeagu, 88’ Massa.

Nel calcio i dettagli fanno la differenza: al 79’ minuto l’Atletico di Masainas ha avuto la palla-gol del 3-1 contro l’Isili (per giunta in inferiorità numerica) per chiudere partita e campionato, l’ha fallita e gli ospiti hanno poi realizzato il 2-2 rendendo il finale di stagione elettrizzante. Il big match fra la prima e la terza racchiuse in due punti non ha tradito le attese: sulcitani subito in vantaggio con Carsetti che appoggia a porta vuota sugli sviluppi di un corner. Poi Suella poco dopo fa 2-0 con un sinistro imparabile. L’Isili resta in 10 ma, grazie a una condizione fisica invidiabile, ha il merito gigantesco di non demordere sebbene in inferiorità numerica. Al 60’ Pribeagu accorcia le distanze, poi 10 minuti dopo Bove para un calcio di rigore. Sembra chiusa e lo sarebbe se al 79’ Manuel Mura depositasse a porta vuota l’assist di Bustamante: sarebbe valso partita e forse campionato. La palla finisce fuori e poco prima del recupero Massa trova il 2-2.

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