Atletico-Cus, è il derby delle deluse 

Atletico contro Cus, cagliaritani contro cagliaritani: è il derby, scontro mai banale. Ne va dell’orgoglio personale e della supremazia in città. Appuntamento oggi alle 16 al campo sportivo “Mario Brugnera” per il match di cartello della secondo giornata del torneo di Promozione girone A anticipato per l’occasione al sabato.

Nuovo incrocio

Le squadre tornano a incrociarsi dopo la sfida del 17 settembre valida per il primo turno di Coppa Italia vinta 3-0 a tavolino dal Cus al campo di Sa Duchessa. Le compagini arrivano alla gara con un ruolino di marcia diverso: i rossoblù guidati da Claudio Meloni sono reduci dal pareggio casalingo ottenuto in rimonta contro il Lanusei, dove il gol messo a segno all’85’ da Fiori ha permesso di agguantare il pari in extremis fermando il punteggio sull’1-1.

La squadra di Gianluca Lecca invece è chiamata al riscatto dopo la netta sconfitta rimediata nella prima giornata ad Arzana contro l’Idolo, che si è imposto con il punteggio di 8-1. La difesa cagliaritana ha sofferto la rapidità degli esterni avversari e dovrà lavorare per migliorare i meccanismi.

Primi punti

L’Atletico proverà a far valere il fattore casalingo per conquistare i primi punti di questa stagione: «Non sarà una partita semplice, perché il Cus è una squadra competitiva, ben rodata e preparata per affrontare il campionato di Promozione», sottolinea il capitano Sergio Aresu: gli universitari «hanno confermato la stessa rosa della passata stagione e possono contare su elementi di esperienza come Nepitella, Fiori, Dessena e Mastromarino. Sarà una gara molto diversa da quella vista in Coppa. Giocare in casa però può essere un elemento a nostro vantaggio». La rosa dei padroni di casa invece è cambiata rispetto a quella delle ultime due stagioni: «Abbiamo un gruppo squadra molto giovane, ci sono stati nuovi innesti», prosegue il capitano, «stiamo lavorando per trovare la giusta amalgama e vogliamo crescere. Ogni grande cambiamento richiede tempo, ma ci impegneremo al massimo in questa partita anche per provare a riscattare la sconfitta di Arzana».

RIPRODUZIONE RISERVATA