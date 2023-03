atletico, che fatica  

ATLETICO CAGLIARI 2

LA PALMa 1

Atletico Cagliari (4-3-3) : Piroddi; Sanyang, Pionca, Littera, Simoni; Asunis (17’ st Pintor), Aresu (35’ st Monni), Manca (35’ st Farci); Vacca (44’ st Vadilonga), Suella (20’ st Tumatis), Pinna. In panchina Baldera, Montisci, Simula. Allenatore Trogu.

La Palma Monteurpinu (4-4-2) : Piddiu; Puddu (12’ st Fois), Piras, Costa, Boscu; T. Piro, Brignone (44’ st Murtas), Murgia, Flores (41’ st Tedde); Medda (35’ st Perra), Corda. In panchina Pisu, Troga, Fenu, Giua. Allenatore I. Piro.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : 6’ pt Piro, 16’ pt Manca, 36’ st Tumatis.

Note : Ammoniti Vacca, Asunis, Piras, Murgia, Manca, Farci. Recupero 1’ pt - 4 ’ st.

CAGLIARI. Al centro sportivo Mario Brugnera l’Atletico Cagliari si impone in rimonta sul La Palma Monteurpinu. Il primo quarto d’ora del match è all’insegna dell’equilibrio: al 5’ l’Atletico ha l’occasione per segnare con una punizione di Aresu che finisce sulla traversa, ma dopo un minuto passa in vantaggio il La Palma grazie alla rete di Piro che riceve palla e insacca all’angolino. Al 9’ ci prova ancora il La Palma con Brignone che calcia di sinistro, però la conclusione termina lontana dai pali. Al 14’ reagiscono i padroni di casa con Vacca che tira di sinistro e per poco non trova il pari. Che arriva al 16’: su azione da calcio d’angolo, Manca riceve palla e gira in rete di testa. Il gol galvanizza i ragazzi di Trogu che ci provano al 19’ con una conclusione di Suella e al 23’ con Pinna che calcia di poco a lato. Poco prima dell’intervallo Aresu sfiora l’incrocio su punizione.

La ripresa

Il secondo tempo è dei padroni di casa: al 3’ Sanyang spedisce di testa a lato, mentre al 9’ Simoni ha un’occasione da distanza ravvicinata con la palla che termina fuori. Al 22’ arriva una grande chance per Manca che sfiora il palo con un sinistro. Al 25’ Tumatis si invola verso la porta ma calcia fuori. Poco dopo Aresu ci prova dalla trequarti ma Piddiu è superlativo nel deviare in corner. Al 36’ passa in vantaggio dell’Atletico con Tumatis che, servito perfettamente in area, insacca su colpo di testa. Nel finale l’unica occasione per il la Palma arriva con una punizione di Corda deviata in angolo da Piroddi.

