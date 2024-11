Atletico, che balzo Il Cus perde terreno 

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. È lo score delle squadre cagliaritane nella decima giornata del campionato di Promozione, girone A, giocata sabato scorso. Festeggia i tre punti l’Atletico Cagliari, che balza in terza posizione in compagnia della Villacidrese scavalcando proprio le altre due cagliaritane, Cus Cagliari e Calcio Pirri. La squadra di Antonio Madau ha battuto la matricola Atletico Masainas grazie a una doppietta di Pinna riscattando subito la sconfitta del derby contro il Pirri. Domenica gli uomini di Madau faranno visita all’Orrolese.

Il Cus Cagliari scivola dalla terza alla quinta posizione. I cussini hanno ottenuto comunque un buon punto sul difficile campo del Terralba di Maurizio Firinu. Con le reti di Serra e Daniel Asunis erano riusciti a ribaltare il risultato dopo il vantaggio dei gialloblù con Corda. A quindici dalla fine il pareggio di Jovic. «Un risultato che riteniamo positivo», dice Andrea Vargiu, direttore sportivo del Cus: «A Terralba non sarà facile per nessuno far punti. C’è invece ancora un pizzico di rammarico per la sconfitta nella giornata precedente contro la capolista Lanusei. Adesso ci concentriamo sulla prossima partita». A “Sa Duchessa” arriverà la vice capolista Tharros, che proprio sabato ha perso l’imbattibilità nel derby con l’Arborea. «Cercheremo di ottenere il massimo», chiude, «ci consentirebbe di agganciare i biancorossi».

Dopo quattro vittorie di fila si è fermata all’Annunziata di Castiadas la corsa del Calcio Pirri. I sarrabesi si sono imposti tre a zero. La squadra di Paolo Busanca ora occupa la sesta piazza. Sta facendo comunque un gran torneo con tanti giovani nell’organico. Nel prossimo turno i rossoblù ospiteranno la capolista Lanusei. Altro test importantissimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA