Atletico avanti col brivido, Psg ok anche ad Anfield 

Il Paris Saint Germain e l'Atletico Madrid si regalano le semifinali di Champions League eliminando rispettivamente il Liverpool e un Barcellona generoso ma non abbastanza incisivo. Sia i francesi, che vincono 2-0 anche ad Anfield con la doppietta di Dembélé, sia i Colchoneros riescono a difendere il vantaggio (un netto 2-0 per entrambe) maturato nella partita di andata, pur perdendo 2-1. Ad attendere i campioni d'Europa la vincente di Bayern-Real, mentre per l'Atletico ci sarà l'Arsenal o lo Sporting CP.

A Madrid

Partenza a razzo del Barcellona al Metropolitano. Gia al 2' Yamal la sblocca battendo in uscita il portiere dell'Atletico. Dopo soli 20’ i blaugrana pareggiano i conti rispetto al ko dell'andata: filtrante di Dani Olmo per l'inserimento in area di Ferran Torres, che batte Musso con un sinistro angolato. I catalani continuano a spingere per il tris (Lopez viene colpito in faccia dal piede di Musso in uscita e rimane a terra, con il naso sanguinante e viene soccorso), ma è l'Atletico ad accorciare con l'ex Atalanta Lookman con una fulminea azione in contropiede. Nella ripresa non cambia il trend al Metropolitano, il Barcellona spinge (gol annullato a Ferran Torres), mentre la squadra di Simeone replica in contropiede. Finisce così 2-1 per i blaugrana che chiudono in 10 uomini per l'espulsione di Garcia e l'Atletico in semifinale grazie al 2-0 al Camp Nou.

A Liverpool

Ad Anfield prima del match tra i Reds e il Psg minuto di silenzio sentitissimo a Liverpool per la tragedia di Hillsborough del 1989, avvenuta il 15 aprile di 37 anni fa. Primi 45' spettacolari nonostante le reti inviolate: il Psg va vicino al vantaggio con Kvaratskhelia e Dembélé, mentre i Reds vanno a pochi centimetri dall'1 a 0 quando Marquinhos anticipa Van Dijk quasi sulla linea di porta. Nella ripresa il Liverpool ci prova (rigore tolto dal Var), ma il gol della speranza non arriva, mentre arriva il vantaggio per i francesi firmato da Dembelè che col mancino a giro infila Mamardashvili. Nel finale anche il raddoppio firmato ancora da Dembelè a suggellare il dominio dei campioni in carica che si prendono un'altra semifinale meritata e la possibilità di continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ai danni dell'Inter.

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