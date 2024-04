Atletico ancora a rischio 

Atletico Cagliari 0

Castiadas 0

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Serra; Cuccu, Littera, Ferraraccio, Atzori; Antinori (13’ st Manca), Pintor, Porcu; Vacca (13’ st Montisci); Tumatis, Nepitella. In panchina Morini, Aresu, Bevere, Demeglio, Mereu, Monni, Schirru. Allenatore Antinori.

Castiadas (4-2-3-1) : Toro; E. Dessì (1’ st Ambu), C. Mura, Chessa, Tamburini (6’ st Felleca (44’ st Zuddas)); Ruggeri, Sitzia; S. Mura, Cannas (38’ st Erriu), Cardia (28’ st Sanna); Mboup. In panchina: Pani, Crobe, Ruggeri, Zuddas, Trogu. Allenatore C. Dessì.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Note : a l 37’ pt espulsi per rosso diretto Pintor (Atletico Cagliari) e Sitzia (Castiadas); ammoniti Tamburini, E. Dessì, S. Mura, Serra. Recupero 4’ pt - 5’ st.



Al Brugnera si conclude in parità il match tra Atletico e Castiadas: i cagliaritani sono ancora impigliati nelle posizioni a rischio playout. Parte meglio la vicecapolista, che si spinge in avanti alla ricerca del gol. Al 5’ l’arbitro assegna un penalty ai sarrabesi, ma Chessa fallisce l’occasione spedendo il pallone sul palo, con Serra che aveva intuito la traiettoria del tiro.

Pressione

L’errore dal dischetto galvanizza i padroni di casa, che reagiscono e salgono in cattedra: al 13’ ci provano con una punizione a giro di Pintor calciata dalla trequarti che però termina a lato. Al 16’ il tentativo è ancora dei cagliaritani con Vacca, che si invola verso il limite dell’area e calcia: la palla viene bloccata da Toro. Al 21’ il portiere del Castiadas è abile a sventare un’occasione avversaria respingendo in angolo una punizione angolata di Atzori. Al 27’ l’Atletico spreca una ghiotta chance per passare in vantaggio: Tumatis si invola, supera la difesa e anche il portiere ma da posizione defilata spedisce alto. Il clima della partita si surriscalda e al 37’ entrambe le squadre rimangono in inferiorità numerica, con Pintor e Sitzia che ricevono il rosso diretto dopo uno scontro.

Il secondo tempo

Nella ripresa si rivede in avanti la squadra di Dessì, che spreca alcune occasioni. In avvio Claudio Mura spedisce fuori calciando dalla linea del centrocampo. Al 10’ il sinistro di Ruggeri termina a lato. Al 19’ ancora Mura conclude su punizione ma Serra blocca. Il Castiadas continua a premere e al 22’ va vicino alla rete con una conclusione dalla trequarti di Stefano Mura, alta di poco. Al 31’ gli ospiti ci provano ancora con un calcio piazzato di Chessa, respinto da Serra. Nel finale la difesa cagliaritana riesce a chiudere bene gli spazi agli avversari. La gara non regala altre emozioni e termina a reti bianche.

