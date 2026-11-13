Importanti novità per le strutture sportive marrubiesi. L’ assessorato regionale allo Sport ha concesso infatti un finanziamento di 150mila euro per il primo lotto di riqualificazione della pista di atletica.

L’impianto rappresenta da sempre un presidio fondamentale per la promozione dello sport giovanile e agonistico, fungendo da punto di riferimento per l’atletica non solo provinciale. La struttura ospita quotidianamente gli allenamenti di numerosi atleti, dai più piccoli alle categorie superiori.

« Siamo davvero felici di poter avviare il recupero di un'infrastruttura così preziosa - afferma il sindaco, Luca Corrias - Per il restyling completo il Comune aveva formulato una richiesta di mezzo milione e questo primo contributo ci consente di partire concretamente per restituire ai nostri atleti una struttura moderna, sicura e funzionale». ( s. c. )

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