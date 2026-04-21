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Oristano
22 aprile 2026 alle 00:49

Atletica leggera, premio a Bisogni 

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La Federazione di Atletica leggera ha assegnato all'ex presidente dell’Atletica Oristano, Saverio Bisogni, il riconoscimento della “Quercia di terzo grado”, massima onorificenza concessa ai suoi dirigenti, «per le capacità organizzative e di propaganda territoriale» del presidente Bisogni «che ha nel palmares due incontri internazionali della Federazione, uno di salti e lanci nel 1989, uno tra Sardegna e Algeria, 2 Campionati italiani oltre a decine di edizioni di campionati regionali, 12 Cross internazionali e 16 Meeting “Umberto Erriu”. Senza dimenticare gli oltre 36 anni di presidenza provinciale Fidal». Saverio Bisogni con il tecnico Francesco Garau (“Quercia di secondo livello”) hanno lanciato fior di atleti: da Lorenzo Patta a Valentina Uccheddu, Giorgio Marras, Anna Rita Angotzi, Nicola Asuni, Gianpiero Idda, Marco Pessini, Mirko Campus, Gianluca Cariccia. ( a. m. )

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