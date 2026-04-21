Atletica leggera, premio a Bisogni 

La Federazione di Atletica leggera ha assegnato all'ex presidente dell’Atletica Oristano, Saverio Bisogni, il riconoscimento della “Quercia di terzo grado”, massima onorificenza concessa ai suoi dirigenti, «per le capacità organizzative e di propaganda territoriale» del presidente Bisogni «che ha nel palmares due incontri internazionali della Federazione, uno di salti e lanci nel 1989, uno tra Sardegna e Algeria, 2 Campionati italiani oltre a decine di edizioni di campionati regionali, 12 Cross internazionali e 16 Meeting “Umberto Erriu”. Senza dimenticare gli oltre 36 anni di presidenza provinciale Fidal». Saverio Bisogni con il tecnico Francesco Garau (“Quercia di secondo livello”) hanno lanciato fior di atleti: da Lorenzo Patta a Valentina Uccheddu, Giorgio Marras, Anna Rita Angotzi, Nicola Asuni, Gianpiero Idda, Marco Pessini, Mirko Campus, Gianluca Cariccia. ( a. m. )

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