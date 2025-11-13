VaiOnline
Radiolina/Videolina.
14 novembre 2025 alle 00:25

Atletica e ciclocross a L’Informatore 360 

Il nuovo corso dell’atletica sarda e il ciclocross mondiale sono gli argomenti dell’appuntamento odierno con “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale in diretta ogni venerdì su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. Ai microfoni del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ( foto ) la nuova presidente del Comitato regionale sardo della Fidal, Manuela Caddeo, eletta sabato scorso; con lei Luca Massa, presidente della Crazy Wheels, che organizzerà a Marceddì la tappa italiana di Coppa del Mondo di ciclocross.

