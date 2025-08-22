Atleti orfani delle piscine 

Nuoro in autunno rischia di trovarsi senza le sue piscine. Dal 15 ottobre e sino ad almeno metà del 2026, i cittadini saranno sprovvisti di questo servizio pubblico. La convenzione per la piscina di Farcana, sul monte Ortobene, terminerà a metà ottobre e a quel punto scatterà la chiusura. È anche possibile che possa chiudere in anticipo qualora il gestore prendesse questa decisione, che dipenderebbe da numerosi fattori quali, ad esempio, il maltempo. La piscina di via Lazio, chiusa dalla fine della primavera scorsa, resterà chiusa per buona parte, se non tutto, il 2026, per i lavori in corso che, se non eseguiti con continuità, rischiano di far perdere al Comune i finanziamenti ottenuti, in particolare quelli inerenti al Pnrr. In quest’ultima piscina, nel centro cittadino, i lavori effettivi di ammodernamento tra spogliatoi, riscaldamento e migliorie cominceranno a partire dal primo settembre.

I disagi

La chiusura dei due impianti sportivi (di cui uno olimpionico) comporterà non pochi disagi per i cittadini e per chi arriva dai paesi limitrofi, soprattutto per quanto riguarda la parte di riabilitazione e fisioterapia.

Le alternative (a parte qualche piccola struttura privata all’interno della città) per vari motivi non potranno essere utili in questi casi, così come non potranno esserlo nemmeno per gli atleti che dovranno andare ad allenarsi a chilometri e chilometri di distanza. Nel loro caso, si dovrà andare alla ricerca di piscine di almeno 25 metri di lunghezza.

L’alternativa

Una soluzione, però, sembra esserci nella fattoria Istentales, a Badde Manna. «Abbiamo le condizioni per poter garantire il servizio - dice Gigi Sanna degli Istentales -. Apriremo il 6 settembre, con piscina coperta e riscaldata. Abbiamo 7 istruttori, uno per ogni categoria, compreso acqua gym e recupero funzionale, dunque adatto anche ai disabili. Con l’aumento degli iscritti si stabiliscono i nuovi turni e si implementa il servizio». Già lo scorso anno gli ex iscritti nella struttura di via Lazio si sono trasferiti a Badde Manna per potersi allenare e usufruire del servizio costante, soprattutto nei casi di riabilitazione.

Lavori a Farcana

A fine luglio il Comune ha nominato il responsabile unico del progetto, Stefano Nocco, per la copertura della piscina di Farcana. I lavori dovrebbero cominciare nel periodo di chiusura e richiederanno circa un anno, ma c’è chi teme possa servire più tempo. La speranza è di riuscire a tenere aperta anche d’inverno una piscina olimpionica importante come quella del Monte.

