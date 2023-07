Atleti in vasca nella piscina appena riaperta 

Il vento condiziona la riapertura della piscina olimpionica di Farcana. Poche persone ieri hanno goduto in cima al monte Ortobene dell’evento tanto atteso. «Nonostante il vento, gli utenti sono aumentati verso l’ora di pranzo. Per le domeniche contiamo di avere tutte le sdraio occupate», dice il gestore Antonello Farina. Davanti a lui i ragazzi della squadra agonistica in pieno allenamento per le competizioni da sostenere. «Questa piscina è molto importante per la città - afferma -. Oltre a essere utile per tante tipologie di utenza, è fondamentale per gli allenamenti della squadra: è una piscina 50x21 metri e i campionati estivi si tengono in piscine da 50 metri. Questo impianto consente loro di prepararsi al meglio». Torna anche il bar che registra già una buona affluenza. «Circa dieci giorni fa abbiamo scoperto di poter ricevere in affidamento la gestione del servizio bar e ristorazione - dice Maurizio Camarda -. Per aver appena cominciato e tenendo conto della giornata ventosa, l’affluenza va bene. Siamo soddisfatti di aver avviato i servizi basilari in tempi brevi. Vorremmo implementare con pranzi e cene, barbecue all’aperto, musica dal vivo, karaoke, compleanni e attività per i bambini, sempre col personale addetto alla sicurezza».

