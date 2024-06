Atleti e famiglie, il palasport è vostro 

A Serramanna, per due weekend, lo sport è in festa all palazzetto di Bia Nuraminis ospiterà 24 ore di sport non stop. Si inizia oggi alle 17 con la pallacanestro per la “24 ore Basket no-stop”, mentre fra una settimana sarà il turno della pallavolo (“24 ore Volley no-stop”). L’appuntamento è giunto all’ottava edizione e anno dopo anno vede sempre crescere la partecipazione: «Abbiamo 170 iscritti, dai 5 ai 70 anni», commenta l’organizzatore, Simone Caredda. «Sono ovviamente presenti tutti i gruppi di mini basket e quello degli special , ragazzi diversamente abili, ma la maggior parte sono persone che non hanno mai giocato a basket. Lo scopo della manifestazione è offrire svago e divertimento senza mai fermarsi».

Si dorme in palestra

Fondamentale il coinvolgimento, accanto agli atleti, di genitori, compagne, mogli e mariti. «Sono davvero contenta di questa manifestazione e di poter dare una mano nell’organizzazione», commenta per esempio Laura Follesa, mamma di un giovane cestista: «Il mio è senza ombra di dubbio un sentimento condiviso da tutti i genitori, dei quali mi faccio portavoce. Ognuno di noi porterà un materassino e un cuscino, così i ragazzi potranno restare in palestra anche a dormire, e cibo cucinato in casa: sarà una festa condivisa. Ovviamente faremo una partitina anche noi e ci divertiremo insieme ai ragazzi. Questo tipo di iniziative dovrebbero essere organizzate con maggiore frequenza», conclude la donna: «I ragazzi hanno un grande bisogno di eventi simili legati allo sport, che li tiene lontani dalla strada e li stacca dal cellulare per qualche ora>> conclude la donna.

Tra una settimana, con inizio alle 18 di sabato 22, il primo torneo “24 ore” di pallavolo: «L’obiettivo – commenta Antonino Melis, presidente della Nuova volley Serramanna – è dare ai pallavolisti di oggi e di ieri la possibilità di giocare e divertirsi con una rete in mezzo al campo». «Sarà divertente vedere anche genitori e supporters che ci hanno accompagnato durante i vari campionati districarsi tra bagher e palleggi», aggiunge Gabriella Zucca, allenatrice della società.

Per staccare la spina

«Iniziative come come queste – commenta Michela Medda, assessora allo Sport – sono momenti di aggregazione, socializzazione e condivisione che fanno sempre bene alla comunità. Chi si iscrive decide di cimentarsi in uno sport che magari non ha mai praticato. Tutti abbiamo bisogno di svago e divertimento: siamo sempre alle prese con tanti problemi e raramente riusciamo a trovare un ritaglio di tempo per “staccare la spina”. Queste sono occasioni per farlo. Il mio ringraziamento va alle associazioni sportive che si adoperano volontariamente e a tutti quanti vorranno accogliere con piacere questa opportunità».

