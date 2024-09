Atleti disabili, donato un furgone 

Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru nei giorni scorsi hanno consegnato un furgone per il trasporto delle imbarcazioni e le attrezzature utilizzate dagli atleti con disabilità a Cristina Atzori, presidente dell’associazione Veliamoci. «Si tratta di un’iniziativa che punta a favorire l'inclusione sportiva di persone con disabilità – spiega Sanna - Le risorse sono state concesse dalla presidenza del Consiglio dei ministri e al Comune sono arrivati 113mila euro per l'acquisto e il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto».

All’associazione All Toghether sono stati concessi un aquatreadmill, un aquabike e 6 puzzle step – precisa Murru – all’associazione Eolo un sollevatore mobile e a Veliamoci un furgone Iveco. Rimangono da utilizzare circa 44mila euro per l’acquisto di un pulmino da 9 posti per l’associazione “Una ragione in più” e altra attrezzatura acquatica che sarà affidata a Eolo». ( m. g. )

