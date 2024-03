Atleti del Mandrolisai senza medico sportivo: «Pronti alla rivolta» 

Proteste delle società sportive del distretto di Sorgono e dei paesi del circondario per la mancanza del medico sportivo nella zona. Un assenza di lungo periodo che costringe da anni gli atleti a spostarsi verso centri lontani e a trovare soluzioni alternative molto dispendiose per avere l'indispensabile certificato medico necessario alla pratica agonistica. Un problema annoso specchio delle difficoltà della sanità locale a cui non si è riusciti a sopperire neanche con medici a convenzione o a tempo e che rischia di compromettere un settore già in forte difficoltà ma importantissimo non solo dal punto di vista sportivo. Numerose le società coinvolte e circa un migliaio gli atleti, del Mandrolisai, della Barbagia e dal vicino Barigadu. Per sensibilizzare sull'argomento, le società hanno approntato degli striscioni da esporre nelle palestre e campi sportivi dove si chiede di riattivare il servizio di medicina sportiva pubblica. Tra le proposte anche quelle di scendere in campo con gli striscioni nella prossima giornata del campionato di calcio.

«L'esistenza delle società sportive nelle nostre comunità è di un importanza enorme per i giovani e meno giovani – dice Piero Manca, di Sorgono, tra i promotori dell'iniziativa-. Fare i certificati costa migliaia di euro in più alle società che stanno facendo già moltissimi sacrifici per restare aperte e agli atleti. Chiediamo di riattivare il servizio quanto prima».

