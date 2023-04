Atleti ai Mondiali trapiantati 

Partono oggi per l’Australia gli atleti di Settimo San Pietro Stefano Caredda, Enrico Pitzalis e Paolo Perra che assieme ai loro compagni di squadra, si cimenteranno a Perth in Australia nei Campionati mondiali per trapiantati e dializzati.

Lo scorso anno, Perra, Pitzalis e Caredda hanno gareggiato ai giochi europei di Oxford in rappresentanza della Sardegna ad un evento sportivo al quale hanno preso parte quattrocento atleti proveninenti da tutta Europa. Un appuntamento nel corso del quale Pitzalis ha conquistato la medaglia di bronzo nel tennis.

Anche ai campionati mondiali Pitzalis si cimenterà nel tennis mentre Stefano Caredda sarà impegnato nel ciclismo; Paolo Perra, infine, prenderà parte alle competizioni nel petanque, una specialità nel gioco delle bocce.

«I nostri atleti - dice il sindaco Gigi Puddu - da anni ormai sono impegnati in prima persona nel diffondere il messaggio dell’importanza della donazione. Un messaggio di ritorno alla vita anche attraverso l’importante veicolo dello sport. A loro non posso che fare un in bocca a lupo per questo impegno sportivo davvero straordinario». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA