«Atleta pentito, corso per arbitro  anziché una lunga squalifica»  

Il 30 maggio l’aggressione, in una gara tra ragazzi del campionato Giovanissimi provinciale di Nuoro, di un calciatore 15 enne all’arbitro minorenne, a cui è seguita la squalifica del giudice sportivo a tre anni per l’atleta del Supramonte. Ora dalla squadra orgolese arrivano le scuse e una proposta mai vista nei campi di calcio: far partecipare l’autore dell’aggressione al corso per arbitri e fargli vivere una stagione dall’altra parte. Un sistema rieducativo, non punitivo.

«Siamo rammaricati dell’accaduto e condanniamo fermamente ogni forma di violenza fisica e verbale - fa sapere la vicepresidente Anna Sias -. Il ragazzo direttamente interessato dall’accaduto, profondamente dispiaciuto e pentito, ha provveduto ad organizzare un incontro durante il quale si scuserà per le sue sconsiderate azioni. Da sempre ci contraddistingue, e la nostra storia ne è una conferma, lo spirito sportivo col quale mandiamo avanti le nostre innumerevoli attività sportive e sociali. Operando in ambienti che vengono considerati “a rischio”. Si parla spesso di sport come alternativa alla strada, ma allontanando forzatamente un giovane dallo sport per due o tre anni non si sta operando in questa direzione. Potrebbe essere una buona idea, per esempio, obbligare il ragazzo a frequentare per un anno il corso per arbitri e poi mandarlo ad arbitrare sui campi e solo in seguito riammetterlo al calcio giocato».

