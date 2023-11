Athena sassari e mediterranea calano il poker 

Prosegue senza sosta la marcia di Athena Sassari e Mediterranea, ancora a punteggio pieno in testa alla classifica del girone A di Serie B femminile dopo quattro giornate. Le sassaresi ne fanno addirittura dieci in trasferta contro la Futsal Hurricane, battuta 10-3.

Successo esterno anche per la Mediterranea, che si impone 2-0 contro l’Infinity Futsal. A segno Furno e Virdis. Per entrambe le formazioni isolane si tratta della quarta vittoria in quattro partite.

Doppia Privitera

Al PalaConi la Jasnagora ritrova i tre punti con il 3-1 sulla Virtus Romagna. Sblocca il risultato Nainggolan con un tiro dalla distanza.

Nella ripresa pareggiano le ospiti, ma la doppietta di Privitera regala il successo alle cagliaritane allenate da Argento.

Girone B

Prima sconfitta stagionale per l’Arzachena, battuta 4-0 in trasferta dal Cus Pisa. Non si è disputata Shardana Futsal-Vis Fondi: le oristanesi aspettavano le laziali che però hanno comunicato di non poter giocare a causa delle diverse assenze per malattia e di impegni lavorativi che impedivano alla società di raggiungere il numero minimo di 9 giocatrici. L’ultima parola sarà del giudice sportivo per l’eventuale assegnazione della vittoria a tavolino allo Shardana.

