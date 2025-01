Athena-Jasna, duello per la A Il Cus Cagliari punta ai playoff 

Athena Sassari e Jasnagora, un duello a distanza per conquistare la serie A di calcio a 5 femminile. Le due squadre sarde stanno recitando un ruolo da protagoniste nel girone A della serie B: Athena al primo posto con dieci vittorie e un solo pareggio, Jasna staccata di quattro punti (otto successi e tre pareggi). Subito dietro, il Cus Cagliari in piena corsa playoff. In difficoltà le altre due formazioni sarde: Arzachena penultima con tre punti, Oristanese in coda a quota zero.

Le ambizioni

L’allenatore della Jasnagora, Stefano Versace, non nasconde le ambizioni della società, soddisfatto anche per il 5 a 1 al Top Five: «Abbiamo disputato una prima parte di stagione positiva, raccogliendo un pareggio di troppo. Questo ci ha portato a quattro punti dalla prima. Anche vincendo lo scontro diretto insomma dovremo sperare in un passo falso dell’Athena. L’obiettivo resta il primo posto, altrimenti affronteremo i playoff». Versace aggiunge: «Il gruppo è nuovo, ci può stare un imprevisto nella fase iniziale. Ma non posso dire nulla alle ragazze. Ci stiamo preparando a un periodo intenso con le sfide con Athena e Cus Cagliari e la Coppa Italia. Un voto alla stagione per ora: 7 più».

I derby

Il Cus Cagliari allenato da Maria Alejandra Argento è al quarto posto, reduce dal successo per 2 a 0 in casa dell’Aosta: «La stagione sta andando come ci aspettavamo. Abbiamo avuto qualche difficoltà per i tanti infortuni. Stiamo continuando il nostro percorso di crescita e sono molto contenta del percorso di tutte le mie giocatrici. Adesso affronteremo i derby e gli scontri contro la seconda e terza per crescere ancora di più e prepararci al meglio per i playoff».

In coda

Qualche difficoltà di troppo per Arzachena e Oristanese. «Per ora purtroppo il nostro piazzamento è deludente», evidenzia il presidente dell’Arzachena, Garbiele Longu. «Abbiamo dovuto episodi sfavorevoli tra infortuni, un mese di pausa forzata e una sconfitta a tavolino per il palazzetto. Puntiamo alla salvezza e lotteremo fino alla fine per cercare di raddrizzare questa stagione. La sconfitta con Pero per 7 a 5 ci fa capire che stiamo crescendo». In casa Oristanese nonostante lo “zero” in classifica, si punta a proseguire nel progetto: «Abbiamo incontrato qualche difficoltà», sottolinea l’allenatore Davide Concas, «ma stiamo puntando su un gruppo giovane e a creare un settore giovanile. Le ragazze stanno crescendo, dando il massimo negli allenamenti. Vogliamo giocarci tutte le nostre carte negli scontri diretti». Anche la giocatrice Martina Podda vede positivo: «Il campionato è difficile perché di alto livello. e la nostra squadra è giovane. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Alcune arrivano per la prima volta a un campionato nazionale. Ci giocheremo tutte le nostre chance di salvezza, combattendo in campo in ogni partita».

