Athena e Real Sun Service si giocano la Coppa Italia 

Athena Sassari e Real Sun Service, la brasiliana Jessica Marquez contro la palestinese Shaheen Natali. Sono le squadre, e le loro giocatrici più rappresentative, che si contenderanno la finale di Coppa Italia femminile sabato in una sede e un orario ancora da definire. L’accesso all’ultimo atto della competizione è arrivato grazie ai successi colti nelle semifinali (gara secca) contro il Pula (4-2) e il Pgs Audax Frutti d’Oro (4-1).

La partita

La sfida si annuncia incerta ed equilibrata, perché entrambe le formazioni sono seconde in campionato (disputano l’Eccellenza) a quota 18 punti dietro la capolista Torres, ma se tutt’e due hanno una difesa solida (8 le reti subite dall’Athena, 11 quelle incassate dalla Real Sun Service), l’attacco è nettamente sbilanciato a favore della squadra di Marquez: 77 le reti messe a segno a fronte delle 43 segnate dalle rivali. Gran merito va proprio alla giocatrice brasiliana, capace di andare in gol già una trentina di volte. Come ha fatto anche nel match contro il Pula: l’Athena è passata in vantaggio a inizio primo tempo con una punizione di Arca, quindi ha raddoppiato e triplicato nei primi 15’ della ripresa con Russo e Marquez per poi subire la marcatura di Tuveri, che ha accorciato le distanze per il Pula; infine sono arrivate le reti di Da Rocha per il 4-1 e, sul finale, di Velazquez per il 4-2 direttamente da calcio d’angolo.

Nel secondo match la squadra di Natali ha prevalso 4-1 grazie a un gol della stessa calciatrice palestinese e a quelli di Mattana e Privitera, mentre la quarta segnatura è arrivata grazie a un’autorete delle rivali, andate addirittura in vantaggio con Carboni Tonga.

Il problema

Ma un movimento che cresce (quello femminile) e suscita sempre più interesse anche a livello di pubblico (basti vedere il numero di squadre attive in Sardegna, per tacere dei club professionistici che disputano la Serie A: i tempi della gloriosa Torres capace di fare incetta di scudetti sembrano davvero lontani), comincia a portare con sé a quanto pare anche le storture che rovinano le domeniche del pallone maschile, con atteggiamenti in campo e sugli spalti che non ci aspetterebbe in uno sport finora non contaminato (almeno all’apparenza) dai censurabili comportamenti degli uomini.

Così capita che quest’anno proprio Jessica Marquez, 32 anni, fortissima italo-brasiliana, sia stata più volte insultata e presa di mira nel corso di alcune partite per le sue origini sudamericane. Anche dalle avversarie. «Sarebbe ora di finirla con queste cose», denuncia Michele Ardito, presidente dell’Athena Sassari, «lei fa finta di nulla ma è mortificata». Atteggiamenti legati forse alla netta superiorità della calciatrice, che ha segnato caterve di gol (è capocannoniera), ha fatto parte della Rappresentativa delle Marche, ha giocato nel Lazio e ora si sdoppia tra calcio a 11 e calcio a 5, dove nella Serie B nazionale veste la maglia della stessa Athena (terza in classifica).

«Jessica fa la differenza, è al primo anno in Sardegna e spero resti anche il prossimo», sottolinea il massimo dirigente, «è capitato con due o tre squadre delle quali non voglio fare i nomi, ma bisogna smettere di comportarsi così». E tra i tifosi il comportamento peggiore è «delle madri. Non conoscono la materia e fanno commenti spiacevoli quando ci sono le figlie in campo. Il clima del calcio a 5 è del tutto diverso rispetto al calcio a 11, che affrontiamo in questa stagione per la prima volta. Lasciare? No. Però sono deluso. Forse non ero preparato».

