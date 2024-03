Ateneo, via al percorso ciclopedonale 

Un sogno che forse finalmente sta per diventare realtà. I residenti del quartiere Ateneo, a Sestu, aspettano da tempo un percorso ciclopedonale che conduca alle loro case. Ora c’è il progetto e tutto è quasi pronto. È successo nell’ultimo consiglio comunale, con la nuova delibera che ha sancito la definitiva variante urbanistica. Pronti 775mila da investire.

Il percorso

«Si prevede che il percorso burocratico si possa concludere nei prossimi 45 giorni, per poter procedere, secondo programma, alla gara d’appalto entro giugno», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «I principali lavori previsti con l’intervento riguardano la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che collegherà via Monserrato, al limite dell’attuale abitato in corrispondenza dello stradello sterrato a sinistra, anch’esso oggetto di parziale adeguamento, e l’Ateneo, accanto a via Lisbona. Qui verrà realizzata anche una piccola area di sosta attrezzata».

Traffico intenso

Un lavoro che cambierà il volto del quartiere. Sestu è attraversata dalla ex provinciale 8, un percorso in molti punti privo di marciapiede. E questo problema vale anche di più per Ateneo, quartiere giovane, nato su una collinetta e affiancato dalla ex provinciale dove scorre un traffico intenso. E così c’è paura perché in passato non sono mancati gli incidenti, specie la notte, col buio.

La pista passerà in modo dapprima parallelo, poi sopraelevato, alla strada. Verranno realizzate cunette e caditoie per far defluire l’acqua piovana, ci sarà un sistema di muri di contenimento e sarà sagomato un tratto di scarpata. E tutto il tratto verrà adeguatamente illuminato.

Sei mesi di lavori

Un percorso che promette di essere sicuro. «Il cantiere avrà una durata di 165 giorni», spiega la sindaca Paola Secci, «tale durata è stata calibrata per permettere le lavorazioni senza interruzione del traffico in uscita e entrata da Sestu sulla Via Monserrato. In questo modo risolviamo una criticità rappresentata dai cittadini».

Il percorso è stato lungo: già nel 2016 i primi passi, nel 2017 la messa in bilancio e nel 2018 il primo progetto, ma l’ingegnere incaricato decise di rinunciare al lavoro e tutto ricominciò da capo. E poi altre modifiche e adeguamenti. «Siamo contenti che venga finalmente fatto, ma non basta», dichiara Marco Cinelli, a capo del comitato residenti; «il percorso arriva solo fino a via Lisbona e non fino alla fermata del bus e alla rotatoria, che è il punto più pericoloso». «Purtroppo in questi anni il potere di spesa è sceso, ma non appena avremo ulteriori risorse arriveremo anche fino alla rotatoria», garantisce Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA