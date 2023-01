Ateneo, sito in tilt: «Nessun attacco hacker» 

L’allarme è scattato domenica 8, quando numerosi studenti dell’Ateneo hanno cercato di entrare nel sistema informatico universitario per raccogliere informazioni ma anche per iscriversi a un esame ma anche leggere il proprio curriculum, verificare il pagamento delle tasse. Pratica quotidiana per i ventiseimila iscritti alle facoltà cagliaritane. Il sistema era però andato in tilt. E così è rimasto per oltre due giorni. Dall’8 al 10 gennaio. Giorni delicati, anche per il progetto del Career day, i colloqui con le aziende.

Attacco Hacker? La voce in quelle lunghe ore di blackout si è fatta insistente, anche perché alle telefonate con cui gli universitari hanno tempestato gli uffici di risposte certe non se ne sono avute. L’unica, a detta degli studenti, è stata. «Pazientate». Mentre il timore di non riuscire ad iscriversi in tempo a un esame è cresciuto in quei giorni di grande disagio e timori. Il lungo, interminabile blackout ha fatto pensare al peggio. Preoccupati gli studenti, altrettanto impensieriti i docenti. Ma la conferma di un’incursione dei pirati informatici non è arrivata.

Gli universitari

«Sì – conferma Francesco Stochino, uno dei rappresentanti degli studenti – abbiamo avuto tre di blocco e per alcuni di noi è stato problematico. Certo, la voce insistente era quella di un attacco degli hacker, anche perché avevano sentito di altri blitz alla Regione e ciò non ci è sembrato poi così strano».

Il sistema