Ateneo, l’isolamento sta per finire 

Tutti a passeggio, a piedi o in bicicletta, finalmente sicuri, in una bella strada illuminata e alberata. Bisogna immaginarlo così, il nuovo percorso ciclopedonale lungo via Monserrato fino a via Lisbona nel quartiere Ateneo a Sestu. Il progetto esecutivo è stato approvato e si conoscono tutti i dettagli. Con una promessa dagli uffici comunali: i lavori partiranno entro l’anno. Il costo previsto? 775 mila euro di fondi del Comune.

Stop all’isolamento

«La finalità dell’intervento in progetto è la riqualificazione del tratto di strada in uscita dal centro abitato di Sestu verso Monserrato, al fine di garantire un collegamento funzionale e sicuro sia per il traffico veicolare che per quello ciclo-pedonale, in una zona strategica del territorio comunale caratterizzata dalla presenza diversi insediamenti abitativi», spiega la sindaca Paola Secci. Una strada impercorribile oggi per i pedoni, senza marciapiede, senza lampioni, e che tuttavia conduce a un quartiere densamente popolato come Ateneo. Da molti anni si parla di lavori, finora non iniziati a causa di vari problemi, come la rinuncia di un ingegnere incaricato e la pandemia. Ma ormai manca solo la gara d’appalto.

Il progetto

«I lavori», dice l’assessore Emanuele Meloni, «prevedono una nuova pavimentazione della sede stradale; dopo la rimozione del manto bituminoso esistente sarà posato il nuovo tappetino d’usura. Verrà anche sistemato il secondo stradello sterrato a destra e a sinistra in uscita dal quartiere, e inoltre realizzata una doppia cunetta all’intersezione con via Monserrato per garantire il corretto deflusso delle acque». Continua il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Bullita: «Avremo una nuova segnaletica orizzontale e verticale nel percorso ciclopedonale, e inoltre la zona vicina al percorso avrà una nuova pavimentazione con terra stabilizzata. Arriveranno anche 7 piante: 4 mandorli e 3 ciliegi, due panchine, e l’illuminazione pubblica con 3 lampioni».

Troppi pericoli

Tutto questo in un quartiere che è cresciuto sempre più negli ultimi anni, Ateneo, dove i tanti residenti chiedono di poter uscire e andare in centro senza problemi. Recentemente si sono verificati anche incidenti, tra cui l’investimento di un pedone, e la distruzione della rotonda. Conclude la sindaca: «Con i soldi del ribasso e con la disponibilità di ulteriori finanziamenti si procederà a completare l’intera opera progettata e approvata. Ora, con l’approvazione di questo progetto, possiamo proseguire spediti con le procedure di gara per l’affidamento dei lavori e la loro esecuzione. Lo scopo è sempre aumentare gli standard di sicurezza e la fruibilità di via Monserrato, potenziare i collegamenti di mobilità sostenibile tra il centro urbano e gli insediamenti residenziali periferici».

RIPRODUZIONE RISERVATA