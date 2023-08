Ateneo isolato: «Mettete in sicurezza l’ex provinciale» 

Fervono i lavori in tutta Sestu, soprattutto per rifare l’asfalto delle strade. Proprio per questo i residenti del quartiere Ateneo, riuniti in comitato, aspettano impazienti il loro turno.

«Chiediamo che la ex provinciale 8, che collega Ateneo a Sestu, sia finalmente dotata di marciapiedi, pista ciclabile e illuminazione», dichiara Marco Cinelli, uno dei più attivi componenti del comitato e già consigliere comunale; «sono deluso perché già nel 2016 come consigliere ho dimostrato che c'erano 700 mila euro disponibili; da allora abbiamo cominciato a metterli in bilancio per l'opera pubblica ma per questioni di spazio sono stati inseriti nel 2018 , poi slittati al 2019 a causa della burocrazia». Anche per Claudio Loria «dopo quasi 20 anni dalla costruzione del quartiere, nessuna amministrazione ha fatto nulla, esponendo i residenti al rischio di camminare sulla strada oppure costringendoli a prendere la macchina per poche centinaia di metri».

Ma dopo una lunga attesa a settembre qualcosa dovrebbe cambiare, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni: «Quel tratto è oggetto di progettazione che a settembre dovrebbe essere approvata nella sua fase esecutiva». La sindaca Paola Secci aggiunge: «Con questo progetto Ateneo sarà finalmente collegato a Sestu».

