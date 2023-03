Ateneo in salute, studenti in aumento 

«Non si deve avere paura di essere valutati. Bisogna casomai temere i docenti che non hanno il senso della comunità». Parla da ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, Anna Maria Bernini, certo. Ma parla anche da docente universitaria, e per farlo sceglie l’aula magna della facoltà di Ingegneria e Architettura, in via Marengo, che per un giorno diventa l’aula magna dell’intero Ateneo cagliaritano in festa. Lì si spegne la candelina numero 402 e, assicura il suo rettore Francesco Mola, malgrado gli oltre quattro secoli l’Università a Cagliari gode ottima salute. Certo, finanziamenti permettendo, ma ora ci sono i fondi del Pnrr ed è meglio lasciare le lamentele ad anni più difficili. Infatti la ministra Bernini invita lui, e tutti i suoi colleghi, «a utilizzare i finanziamenti del Pnrr anche per le infrastrutture: fino al 2026 potete implementare e costruire sistemi sostenibili. Ecco il vostro acceleratore di particelle di crescita».

I numeri principali

E mentre la ministra nel pomeriggio fa tappa nell’ex miniera di Sos Enattos a Lula per sponsorizzare il progetto dell’Einstein Telescope, e stamattina sarà a Sassari per inaugurare l’anno accademico anche nel secondo Ateneo dell’Isola, al rettore Mola spetta il compito di tirare le fila di un anno complicato. Lo è stato a partire dal crollo del corpo aggiunto nelle facoltà di Studi umanistici a Sa Duchessa, il 18 ottobre dell’anno scorso. Il rettore intitola la cerimonia ai 75 anni della Costituzione italiana, quella stessa che contiene anche il diritto allo studio, e assicura che la “sua” Università compie ogni sforzo per garantirlo. I numeri, letti durante la cerimonia da Giuseppina Onnis, rappresentante del personale non docente dell’Ateneo, sembrano dargli ragione: gli iscritti sono venticinquemila, le matricole ogni anno raggiungono quota quattromila e i corsi di studio sono ottanta, cui si sommano quelli di alta formazione post laurea. Quest’anno, i nuovi corsi sono cinque.

Accordi e iniziative

Al di là di ciò che non fila liscio, tipico di una grande struttura che ha una popolazione studentesca superiore agli abitanti di un centro come Capoterra (cui bisogna aggiungere il personale), nel giorno della festa Mola calca ovviamente su ciò che, appunto, fa festa. Ad esempio, i master di secondo livello del Tyrrhenian Lab finanziato da Terna, e che vedrà assunti tutti i giovani che lo frequenteranno, pagati per seguire le lezioni. Poi ci sono le undici “doppie lauree” in accordo con altre università europee, il rafforzamento dell’alleanza europea Educ con l’ingresso di Spagna e Norvegia, più corsi in inglese per studenti stranieri, le borse di studio «più che raddoppiate e i dottorati in collaborazione con imprese». Tra i fiori all’occhiello, il Magnifico Mola inserisce la scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio, appena inaugurata.