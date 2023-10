Ateneo dei nonni, cento iscritti 

È nella vita liberata degli over, in quei tempi supplementari regalati dall’allungarsi dell’aspettativa di vita che c’è lo spazio per una nuova felicità. Anche culturale. Sono più di 100, al momento, i corsisti pronti a cominciare l’anno accademico con l’Università della Terza Età, ma il direttivo confida di incrementare il numero di qualche unità. «Anche perché - esordisce Antonio Falchi, 80 anni, referente dell’ateneo di Tortolì - tenersi impegnati ogni giorno contribuisce a migliorare la qualità della vita di tutti noi». La sede di Tortolì fa parte di un circuito territoriale, presieduto da Robertino Uda, insegnante ed ex sindaco di Loceri, che ha preso piede ventitré anni fa e di cui facevano parte anche le sezioni di Lanusei, Villagrande e Jerzu.

La formazione

Sono soprattutto donne le iscritte. «Almeno due terzi», conferma Falchi. Tra i corsi di studi più richiesti Letteratura, Erboristeria, Cineforum, laboratori di Psicologia e Scrittura. L’offerta è ampia e comprende anche la facoltà di Storia sarda. «C’è pure l’attività motoria dove, oltre alla ginnastica dolce, proponiamo il ballo sardo». Falchi rivela una curiosità: «Tra gli iscritti c’è un ex giudice di 80 anni, non di origine sarda, che ha imparato a ballare le danze tradizionali. È una bella soddisfazione».

Oltre il portone d’ingresso dell’edificio al civico 36 di corso Umberto non esistono classi sociali: tra i banchi trovano posto sia laureati che persone con la licenza elementare. Ad arricchire l’offerta anche la vela. «Sono in programma lezioni di vela e su tutto ciò che riguarda il mare con il coinvolgimento del comandante». Lo scorso anno hanno tenuto lezioni anche i carabinieri, che hanno sensibilizzato i nonnini sulle truffe generate tramite la rete virtuale o con il classico porta a porta.

Sentirsi giovani

La fascia d’età degli iscritti va dai 55 agli 80 anni e qualcuno anche di più. Antonio Pilliu, che faceva parte del direttivo, è morto di recente e ne aveva 87. Oggi del direttivo fanno parte, oltre ad Antonio Falchi, Antonio Cocco, Rosanna Floris, Lucia Pilia e Franco Aquino. «Frequentare l’Università ci tiene in forma e vivi. Ci confrontiamo, apriamo un dialogo con tante persone. È un modo di sentirci ancora utili alla società». Nonostante la carta d’identità sia ingiallita, perché Cocco di anni ne ha 71, l’idea di trascorrere le giornate, soprattutto quelle invernale, su una panchina non sfiora l’uomo originario di Villanova ma trapiantato a Tortolì: «Ho qualche acciacco, speriamo duri l’acciacco così campo anche io. L’alternativa all’Università sarebbe una panchina». Gli iscritti, durante l’anno e a fine stagione trovano anche il tempo di organizzare escursioni al mare e in montagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA