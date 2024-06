AteneiKa, questo show si merita un 10! 

AteneiKa, voto 10! Grande successo al Cus Cagliari per la decima edizione del festival di sport, musica e aggregazione che ha acceso l’estate cagliaritana con undici giornate di divertimento per tutti. Ogni giorno, sin dal primo pomeriggio, tutti in campo per i tornei sportivi con 1600 studentesse e studenti dell’Università di Cagliari che si sono sfidati nei 12 sport dei giochi universitari per difendere i colori delle 6 facoltà dell’Ateneo cagliaritano. Nelle prime ore della sera, fari puntati sull’Ambra Limpida Stage che ha ospitato gli spettacoli di arte circense e i concerti degli artisti che hanno partecipato al format di Radiolina, “Sala Prove”. Sul palco Teedoo, Licia Svein, Zuia, The Shot, Nippon, Artina, Fraks, Vio e Marta Money.

Lo sport

Nel gran finale, la facoltà di Medicina e Chirurgia ha conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo con 9 medaglie d’oro, 5 argenti e 7 bronzi.

La musica

Giovani, studenti e famiglie. Per il tanto pubblico che ha riempito il centro sportivo Sa Duchessa una serata musicale diversa ogni giorno. La cantautrice e attrice Margherita Vicario ha aperto il festival con i brani del suo ultimo lavoro dal titolo “Gloria!”. Poi, i party Radiolina anni 90-2000 e Chroma Sound System hanno fatto ballare i ragazzi tra pop, rap e musica elettronica. Giovani artisti protagonisti nel contest “Suona al Sziget”, vinto da Lord J, che ha battuto la concorrenza di Pippo Bravo, Dalilah, Luv! e Dodo Quartet. L’artista porterà sul palco del festival di Budapest i suoi brani in campidanese. Non è mancata la musica d’autore con le cantautrici Anna Castiglia e Laila Al Habash; il rap old school con Ensi e Nerone, che hanno portato sul palco il loro progetto Brava Gente, e il mondo della trap sarda con Luchetto e Sgribaz del collettivo Nuova Sardegna. Spazio anche alla musica metal con il concerto dei Nanowar of Steel che hanno portato l’allegria e la loro esperienza internazionale sul palco cagliaritano. Pubblico delle grandi occasioni per il Bnkr44, reduci da Sanremo, e seguiti dai loro fan che hanno atteso i loro idoli sin dal pomeriggio e cantato per tutto il concerto. Insieme alla band Centomilacarie, giovane punkautore reduce dal duetto con Salmo nel nuovo disco di Mace. Nuova serata e nuovo pubblico per Assurditè e per gli Ex-Otago: la band indie-pop genovese ha presentato i brani dell’ultimo disco, “Auguri” e i suoi successi. E ancora, Adriana, vincitrice del Festival Pass, l’irriverente Nello Taver e il dj set di Spoli che ha fatto ballare il pubblico di Sa Duchessa. Il revival party “AteneiKa Rewind” ha fatto rivivere le 10 edizioni del festival con le immagini e le canzoni degli artisti che hanno partecipato all’evento.

Grande protagonista

Tra i protagonisti dell’edizione di AteneiKa c’è Radiolina. Nella seconda serata del festival il party revival 90-2000 ha fatto ballare il pubblico. Un viaggio musicale negli anni passati, guidato sul palco dal vocalist e speaker radiofonico Luca Carcassi, dal djset di Manuel Cozzolino e dal corpo di ballo di Angelo Carcangiu. Presenti anche due mascotte a tema: i personaggi pop Super Mario e Sonic. La serata ha regalato emozioni e nostalgia con le hit immancabili come “Gli anni” degli 883 e le sigle più amate dei cartoni animati, creando un'atmosfera di festa e convivialità che ha coinvolto tutti i partecipanti. Radiolina ha raccontato le 11 giornate di sport e musica a Sa Duchessa con il programma “CasaCUS Cagliari a Radiolina-Speciale AteneiKa”. Ogni giorno, dalle 18 alle 18.30, le voci dei protagonisti dei tornei, dello staff, dell’Università degli Studi di Cagliari.

