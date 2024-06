AteneiKa: Lord J vince il contest e vola a Budapest 

Lord J vola a Budapest. Ieri a tarda sera, sul palco cagliaritano di AteneiKa a Sa Duchessa, il rapper cagliaritano (all’anagrafe Jose Lai) ha vinto il contest “Suona al Sziget” e si esibirà ad agosto sul palco di uno dei festival musicali più importanti in Europa. Premiato da Ettore Folliero, responsabile del contest, l’artista è stato scelto dalla giuria composta da Gigi Fasanella per Maciste Dischi-Faro Records, Camilla Loi per AteneiKa e la giornalista di unionesarda.it Veronica Fadda.

Per lui una esibizione che ha trascinato il pubblico del festival con i suoi pezzi cantanti in sardo campidanese che raccontano le storie della nostra Isola tra i suoni dell’organetto, i tamburi e il canto a tenore. «Cantare in sardo è una vera missione», ha detto l’artista dopo la proclamazione davanti al numerosissimo pubblico di Sa Duchessa. Il primo contest di AteneiKa, nato grazie alla collaborazione con Alternative Events, ha visto alternarsi sul palco Pippo Bravo, che ha portato i suoi brani del genere dembow e i testi provocati che prendono in giro gli stereotipi, le sonorità elettroniche e le sfumature vintage di Dalilah, la poliedricità artistica di Luv! e l’alternative rock del progetto cagliaritano Dodo Quartet. La festa al Cus Cagliari continua: questa sera all’Ambra Limpida stage si esibirà Zuia. Sul main stage le cantautrici Castiglia e Laila Al Habash.

