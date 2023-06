AteneiKa: la grande notte al Cus oggi è sotto il palco dello Stato Sociale 

Con “Una vita in vacanza” hanno fatto ballare l’Ariston di Sanremo e ora sono pronti ad accendere il pubblico di AteneiKa. Questa sera, a partire dalle 20, sul palco del Cus Cagliari arriva Lo Stato Sociale. Il gruppo emiliano sarà l’headliner della settima serata del festival in corso a Sa Duchessa. Ad aprire il concerto di Lodo Guenzi e compagni sarà l’artista urban pop Samia.

La data cagliaritana è l’unica tappa sarda del loro “Stupido Sexy Futuro tour”, che prende il nome del loro ultimo lavoro. L’album segna l’inizio del secondo tempo della loro vita artistica “quello in cui si passa da giovani promesse a soliti stronzi”. «Siamo molto contenti di poter suonare in un festival universitario: ci piace pensare che questi siano luoghi attivi e importanti anche all’infuori degli orari delle lezioni» ha raccontato la band nello speciale de L’Unione Sarda dedicato al festival. Una storia musicale iniziata nel 2010 con l’Ep d’esordio “Welfare pop” seguito da “Turisti della democrazia” (2012). Dopo “L’Italia peggiore” (2014) e “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”, nel 2018 si sono classificati al secondo posto del Festival di Sanremo con “Una vita in vacanza”. Nel 2021 sono tornati a Sanremo con “Combat pop”.

Per Samia, romana di origine somale e yemenite, dopo aver pubblicato, nel 2021, “Volume Spento” e “Piove” e aver ha partecipato alle finali di Sanremo Giovani con “Fammi respirare”, a gennaio di quest’anno ha pubblicato il suo Ep “Cadiamo a pezzi”. (an. ma.)

