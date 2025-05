Ateneika, è tempo di Radiolina 50 

Le magliette con il logo Ateneika in giro per la città, la musica fino a tardi e, soprattutto, l'energia giovanile che anima il popoloso quartiere Is Mirrionis: Ateneika è iniziata e proseguirà fino all’8 giugno ai campi del CUS Cagliari di Sa Duchessa, con la partnership di Radiolina, media ufficiale dell'evento.

Radiolina 50

Oltre duemilacento i partecipanti alla competizione sportiva. Migliaia le persone in queste prime serate, un mix di musica, eventi artistici e talk che prevede alternarsi oltre 50 artisti. Oggi è tempo di Radiolina 50 special, un evento speciale che ripercorrerà mezzo secolo dell’emittente regionale con un viaggio sulle note della musica dagli anni Settanta ai giorni nostri. L’evento comincerà con la band cagliaritana dei Big Mama. Alessandro Durzu al basso, Silvia Murino alla chitarra, Francesca Calliera e Veronica Marigosu alla voce, Matteo Nurcis al pc e alle tastiere, e Andrea Peddis alla batteria scalderanno - a suon di dance e hits - il pubblico del village di Sa Duchessa, per poi passare il testimone al dj Manuel Cozzolino, accompagnato dallo speaker storico della radio, Luca Carcassi. In scena anche le ballerine capitanate da Angelo Carcangiu.

Un megamix toccherà i pezzi migliori di artisti come Salmo, Village People, Black Eyed Peas, Ghali, KC and the Sunshine Band, fino ai Queen, i classici italiani e le hits di Sanremo e Festivalbar. La parte centrale sarà tutta dance, con lo speciale Anni '90 che caratterizza la presenza di Radiolina ad Ateneika, un connubio fortunato che si ripete da anni. Spazio anche per aneddoti e curiosità sulla radio e gadget per tutti. «Radiolina e Ateneika insieme sono garanzia di divertimento» ricorda lo speaker Luca Carcassi, che invita tutti alla festa.

Il programma

Ieri, intanto, sfida per un posto al Sziget Festival di Budapest: in gara Leschio, Mazulco & Il Pink, Zuia, poi l’energia dei live di Aurevoir Sòfia e Chroma Sound System. Domani il progetto No Ball Games, lo street pop di Ele A e il producer Mace, mentre martedì si esibiranno Lamante e i Sikitikis, che festeggeranno i venticinque anni dalla nascita con un concerto-evento. Mercoledì 4 ci sarà l’alt-pop dei Palmaria e il folk dei Patagarri. Giovedì 5, Tära, Giulia Mei e Joan Thiele. Venerdì 6 sarà dedicato al rap con Beba e Low Red; sabato 7 il Lacrima Party, con una playlist di musica indie, prima della cerimonia di chiusura, domenica 8, e la premiazione dei giochi. Su Radiolina continua anche CasaCUS Cagliari, in onda fino a domenica alle 18.30: microfono ad Andrea Matta per le curiosità e le voci dei protagonisti sui campi (84 squadre di futsal, 44 di volley, 15 di dodgeball e 99 tennisti). Programma completo del Festival sui social e su www.ateneika.com

