Ateneika: 11 giorni di sport, cultura e spettacoli 

Undici giorni di sport, musica, cultura e spettacoli. Ben 1.600 studentesse e studenti che si sfideranno in diverse competizioni sportive. Centocinquanta volontarie e volontari e la quasi certezza che anche gli spettatori possano essere molti di più di quelli registrati lo scorso anno. È la decima edizione di AteneiKa - Sport, Music & You, che si terrà da giovedì al 9 giugno al Cus di Cagliari, quest’anno nel nome di Gigi Riva, il mito rossoblù a cui l’Università il prossimo 7 novembre intitolerà l’impianto sportivo de Sa Duchessa.

«Evento inclusivo»

«Anche quest’anno i numeri cresceranno, le avvisaglie che abbiamo promettono bene», ha detto il rettore dell’ateneo cagliaritano, Francesco Mola, ieri a margine della conferenza stampa di presentazione. «Siamo molto contenti che il gruppo che gestisce la manifestazione lavori tutto l’anno con molto impegno e costanza. Stiamo parlando di un evento inclusivo che si apre alla città e per questa edizione abbiamo anche predisposto dei pannelli fonoassorbenti per tutelare la quiete dei residenti».

Nel nome di Riva

Il senatore Marco Meloni, presidente del Cus, ha rimarcato l’importanza non solo dell’evento, ma anche dell’intitolazione della Cittadella sportiva a Rombo di Tuono. «Quest’anno sarà l’edizione più bella e più ricca, lo scorso anno l’ultima giornata è stata chiusa con il gol di Pavoletti a Bari e la promozione in A. Quest'anno ricorderemo Gigi Riva, rimandando l’intitolazione al 7 novembre, il giorno in cui nacque a Leggiuno. Gli intesteremo il nostro centro sportivo, il nostro obiettivo è far diventare anche i nostri spazi la porta di accesso per conoscere quello che questo campione ha fatto per la Sardegna».

Lo sport

E poi c’è lo sport per difendere i colori delle sei facoltà: Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura, Medicina e Chirurgia, Scienze, Scienze Economiche Giuridiche Politiche e Studi Umanistici. In questa edizione spazio ad atletica, badminton, basket 3 vs 3, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, dodgeball, E-sport - Fifa 23, scacchi, scherma, tennis, tennistavolo, touchtennis, volley. E poi scenderanno in campo anche gli atleti delle Special Olympics Team Italia Sardegna con cui l’Università si è ormai gemellata da anni.

«Sarà la manifestazione più curata esteticamente e più inclusiva di sempre, quella con più attività da fare già dal pomeriggio del 30 maggio, quando ci sarà l’inaugurazione del Festival», ha spiegato Alessio Correnti, project maganer di Ateneika, «il valore aggiunto sarà il villaggio sportivo dove gli studenti, ma anche la cittadinanza, potranno giocare e partecipare a diverse attività e vincere dei premi. Poi ci sarà il villaggio Ateneika con i partner della manifestazione per scoprire nuovi progetti».

Gli artisti

Quindici, invece, le e gli artisti che per 11 giorni si alterneranno sul palco grande di Sa Duchessa. Tra gli altri spiccano i nomi di Margherita Vicario, Bnkr44, Ex Otago, Nello Taver, Laila Al Habash e Brava Gente, Luchetto. «Non solo, ma sarà allestito anche un palco B dedicato alle e agli artisti sardi emergenti».

