Atenei sardi, inaugurazione con la ministra 

Nei giorni scorsi era circolata un’anticipazione, ora è ufficiale: la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, inaugurerà lunedì prossimo l’anno accademico dell’Università di Cagliari. Il giorno dopo sarà a Sassari per inaugurare anche l’anno accademico dell’ateneo turritano. A Cagliari l'appuntamento è alle 11 nell'aula magna di Ingegneria e Architettura, in via Marengo. Oltre al rettore Francesco Mola e alla m inistra, interverranno Pietro Ciarlo, professore emerito di Diritto costituzionale, e Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. A Sassari la cerimonia inizierà alle 11 nell'aula magna della sede centrale: dopo i saluti del rettore, Gavino Mariotti, e del governatore Christian Solinas, sono previsti gli interventi della ministra Bernini, del rappresentante degli studenti, Paolo Delogu e del responsabile dell'Ufficio stipendi e adempimenti fiscali, Franco Filigheddu. Seguirà la lectio magistralis del direttore del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese.

