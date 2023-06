Atenei penitenziari, conferenza nazionale 

Si svolgerà da oggi a sabato la conferenza nazionale dei delegati e delle delegate dei rettori per i poli universitari penitenziari (Cnupp). Nell’occasione, sabato, nel carcere di Uta sarà anche inaugurato il nuovo anno accademico del polo cagliaritano, che a settembre ha festeggiato il primo laureato.

All’appuntamento nazionale partecipano i rappresentanti di tutti i poli universitari carcerari, istituiti nel 2018 dalla Crui, la Conferenza dei rettori italiani, con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio alle persone detenute o comunque sottoposte a misure di privazione della libertà personale. Gli atenei coinvolti sono attualmente 43, con circa 1400 studentesse e studenti in un centinaio di istituti penitenziari.Sede dell'assemblea sarà l'aula Specchi della facoltà di Studi umanistici a Sa Duchessa e l'aula magna del rettorato in via Università.

Aprirà i lavori il presidente Cnupp Franco Prina (Università di Torino), con una relazione che traccerà un bilancio dell'ultimo triennio. Domani alle 16.45 è in programma in rettorato la lectio magistralis "Il carcere al femminile. Diritti e genere nel mondo penitenziario", a cura di Laura Scomparin, docente di diritto processuale penale all'Università di Torino. Seguirà una tavola rotonda moderata dalla professoressa Cristina Cabras (delegata del Polo universitario penitenziario di Cagliari). Sabato alla presenza del rettore Francesco Mola, a Uta verrà aperto ufficialmente l'anno accademico del polo universitario penitenziario di UniCa.

Parteciperanno alla cerimonia il direttore del carcere Marco Porcu e la presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari Cristina Ornano. La relazione introduttiva è affidata a Maria Francesca Cortesi, docente di Diritto processuale penale nel nostro ateneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA