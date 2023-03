«Atenei, fucine per nuovi lavori» 

Cita Antonio Segni sull'Italia come “Paese povero di risorse ma ricco di intelligenza e lavoro” e plaude ai progetti dell'Università di Sassari che vanno nella direzione delle nuove professioni. «I due centri nazionali Agritech e Biodiversità sono proprio due vivai da cui nasceranno le professioni del futuro». La ministra Anna Maria Bernini è venuta nell'Isola per «ascoltare e non per fare turismo universitario» come ha spiegato. Interviene a braccio e speditamente, fa un paio di battute e una simpatica tirata d'orecchi a Segni e Parisi («che non mi ascoltano e parlano tra loro») e prende spunto da alcuni passaggi delle relazioni del rettore Gavino Mariotti e dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, Paolo Delogu e Franco Filigheddu. Mostra anche spontaneità: all'ingresso dell'ateneo turritano si fa fotografare insieme a due ragazze col costume di Ittiri, e va a stringere la mano ai coristi nel chiostro dell'Università.

L'università del futuro

Prendendo spunto anche dall'appoggio alla candidatura sarda per ospitare l'Einstein Telescope, la ministra ha sottolineato: «Mai come in questo momento i due atenei sardi possono collaborare e fare ecosistema della crescita. L'Università non è più quella di 10 anni fa, una monade senza porte e finestre, ma è principio di realtà che crea infrastrutture di ricerca, che si interconnette coi territori. Le nostre università devono fornire agli studenti una cassetta degli attrezzi completa per fare mestieri che ancora non esistono». Per contrastare il calo degli iscritti (ma Sassari è una delle poche isole felici con un aumento di immatricolazioni del 4%) il Mur e il Governo puntano su tre direttrici: «Borse di studio e residenze universitarie per far accedere anche chi ha problemi economici e poi stiamo studiando una sorta di Erasmus nazionale che consenta la circolazione degli studenti tra gli atenei».

I progetti sassaresi

Nella lunga e dettagliata relazione del rettore Gavino Mariotti, la parte che ha più colpito la ministra, i politici nazionali e regionali (Mario Segni, Arturo Parisi, Carlo Doria e Antonio Moro) nonché i sindaci di Sassari, Olbia, Alghero e Nuoro (Campus, Nizzi, Conoci e Soddu) è stata quella relativa ai progetti che coinvolgono praticamente tutta l'Isola. Primo fra tutti il progetto sull’Ecosistema dell’innovazione eINS, ideato, redatto e negoziato dall’Università sassarese e finanziato dal Mur con 119 milioni di euro da investire interamente in Sardegna. L'ateneo di Sassari è soggetto coordinatore dell'Hub che ha come partner la Regione, il Banco di Sardegna, la Fondazione Sardegna, l’Università di Cagliari, Confindustria Sardegna, Legacoop Sardegna, Sogaer, società di gestione degli aeroporti, e Unioncamere Sardegna. Nell'ambito del Pnrr ci sono poi in previsione due centri Nazionali (Agritech per le Tecnologie dell’Agricoltura e Nbfc nel settore della biodiversità) e la già attiva partecipazione al progetto Mirri che serve per implementare la rete di biobanche microbiche distribuite sul territorio nazionale.