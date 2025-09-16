Atalanta, voglia di impresa in casa del Psg 

«L'obiettivo di questa prima fase della competizione è andare avanti, in un modo o nell'altro». L'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, alla vigilia della prima partita della League Phase di Champions in casa del Paris Saint-Germain (in programma oggi alle 21) chiarisce di voler arrivare entro le prime 24 della classifica a 36. Sulle assenze di Ederson, Kolasinac e Scamacca, oltre che di Lookman rimasto fuori dalle convocazioni, Juric è netto: «Ho 4-5 giocatori di grande esperienza che incarnano lo spirito dell'Atalanta, la dedizione, il lavoro, la voglia di dimostrare che ci siamo. Ci sono ragazzi, nuovi e freschi con tanta voglia di fare bene e con l'opportunità di fare una prestazione di alto livello».

Marten de Roon, il capitano, sottolinea il fattore caratteriale e ambientale: «Ci saranno quasi duemila tifosi, speriamo che cantino forte spingendoci verso il risultato», afferma. «Giocare la competizione più bella dà sempre soddisfazione, ce la siamo meritata con una grande stagione».

Le probabili formazioni

Psg (4-3-3) : Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha; Barcola, Gonçalo Ramos, Mbaye. In panchina Safonov, Marin, Kamara, Pacho, L. Hernandez, Kang-in, Mayulu, Zaire-Emery, Kvaratskhelia. Allenatore Luis Enrique.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. In panchina Rossi, Sportiello, Kossounou, Obric, Scalvini, Ahanor, Bernasconi, Zappacosta, Musah, Brescianini, Samardzic, K. Sulemana, Camara. Allenatore Juric.

Arbitro : Schaerer (Svizzera).

