Atalanta, un rivale in più 

BRUGGE. La neve che stava scendendo ieri sulle Fiandre ha indotto i bergamaschi a anticipare alle 15 la rifinitura in sede, a Zingonia, anziché alle 18 a Brugge, dove era necessario preservare il terreno di gioco per la partita di stasera alle 18.45 di mercoledì, e posticipare la partenza con il charter. Gian Piero Gasperini e il grande ex Charles De Ketelaere si sono presentati per la conferenza stampa in Belgio attorno alle 20.

Parola di Gasp

«Non so se siamo favoriti, ma alle percentuali non credo. Il Bruges è preparato tatticamente, abituato a vincere e a giocare di squadra. Per noi purtroppo incidono gli infortuni», ha esordito Gian Piero Gasperini, snocciolando i nomi dei vari assenti, dai lungodegenti Scamacca e Salvini al neo arrivato e già infortunato Daniel Maldini. «Ci sono assenze cui dobbiamo sopperire, figlie di un periodo in cui si gioca sempre». In porta , «giocherà Rui Patricio. Carnesecchi lo abbiamo portato ma non è al meglio, è ancora sotto antibiotico. Lookman e Kolasinac presto saranno recuperati», ha proseguito, parlando dei rivali belgi della Dea sulla strada verso gli ottavi: «Con il Manchester City ha giocato in maniera difensiva, ma aveva dato del filo da torcere al Milan pareggiando poi con la Juventus. Dovremo giocare bene perché sanno stare corti in pochi metri, hanno buone individualità e intensità», ha spiegato ancora il tecnico dei bergamaschi. Infine, sull'ex di turno: «De Ketelaere ha delle caratteristiche tecniche che lo portano a giocare lontano dall'area, ma la sua priorità è giocare vicino alla porta. Ha tecnica e gioco aereo, deve crescere in fase di realizzazione». E lui: «Non è facile giocare contro il Club Brugge con cui ho vissuto tanti momenti belli. L'emozione è tanta. Lo stadio è molto caldo, la squadra si difende in blocco e ha qualche giocatore di qualità. Serve concentrazione per vincere».

Gli avversari

«L'Atalanta è un squadra disciplinata, con tanta qualità e capacità di realizzare gol. Si legge ovunque che abbiamo solo il 25% di possibilità: dimostriamo il contrario e impegniamoci a sostenere il ruolo di underdog, di sfavorita che sovverte i pronostici», dice Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge prima della sfida del “Jan Breydelstadion”: «I nerazzurri sono forti, ma ogni partita in Champions è una sfida dove contro avversari così le chance di segnare sono meno. Per la prima volta dopo la fase campionato giochiamo ad andata e ritorno: speriamo di andare a Bergamo in vantaggio».

Probabili formazioni

Club Brugge (4-2-3-1) : 22 Mignolet; 65 Seys, 4 Ordonez, 44 Mechele, 55 De Cuyper; 15 Onyedika, 30 Jashari; 68 Talbi, 20 Vanaken, 8 Tzolis; 19 Nilsson. (16 Van den Heuvel, 29 Jackers, 2 Romero, 58 Spileers, 41 Siquet, 64 Sabbe, 10 Vetlesen, 27 Nielsen, 9 Jutglà, 17 Vermant). All.: Hayen.

Atalanta (3-4-1-2) : 28 Rui Patricio; 5 Posch, 4 Hien, 19 Djimsiti; 16 Bellanova, 13 Ederson, 15 De Roon,77 Zappacosta; 8 Pasalic; 17 De Ketelaere, 32 Retegui. (1 Carnesecchi, 31 Rossi, 2 Toloi, 49 Del Lungo, 7 Cuadrado, 22 Ruggeri, 27 Palestra, 6 Sulemana, 44 Brescianini, 24 Samardzic, 25 Cassa, 48 Vlahovic). All.: Gasperini.

Arbitro : Umut Meler (Tur)

RIPRODUZIONE RISERVATA