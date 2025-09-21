VaiOnline
Al “Grande Torino”.
22 settembre 2025 alle 00:06

Atalanta, tre sberle al Toro 

Torino 0

Atalanta 3

Torino (3-4-3): Israel, Coco, Maripan (1' st Tameze), Ismajli, Lazaro, Asllani, Ilic (1' st Casadei), Biraghi, Aboukhlal (1' st Adams), Simeone (24' st Zapata), Vlasic (36' st Anjorin). In panchina Paleari, Popa, Ilkhan, Pedersen, Dembele, Nkounkou, Ngonge, Gineitis, Njie. All. Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien (27' pt Ahanor), Djimsiti, Zappacosta, De Roon (42' st Musah), Pasalic, Zalewski (10' pt Bellanova), Samardzic, Sulemana (42' st Lookman), Krstovic (42' st Maldini). In panchina Rossi, Sportiello, Obric, Brescianini, Bernasconi. All. Juric.

Arbitro: Colombo di Como.

Reti: nel pt 30' e 38' Krstovic, 34' Sulemana.

Note: angoli 1-0 per il Torino. Rec. 2' e 3'.

All'Atalanta bastano 8 minuti di fuoco per battere il Toro: tra il 30' e il 38', Krstovic (due volte) e Sulemana colpiscono i granata, che non riescono a reagire e vengono travolti in casa. La squadra di Baroni esce tra i fischi e la contestazione dei tifosi, i nerazzurri vincono col settore ospiti vuoto (trasferta vietata). Davanti al ct Gattuso, nel giro di pochi minuti la Dea prende il largo e tra il 30' e il 38' sfrutta le fragilità dei granata: Krstovic (doppietta) e Sulemana battono per tre volte Israel, con il terzetto Coco-Maripan-Ismajli che sbaglia marcature e distanze. Il Toro torna in campo nella ripresa con tre volti nuovi: fuori Maripan, Ilic e Aboukhlal, dentro Tameze, Casadei e Adams, il piglio però non cambia e la partita si spegne. L'unico a provarci è Simeone, che impegna Carnesecchi per poi alzare bandiera bianca per crampi. Al suo posto entra Zapata, che ha subito l'occasione più grande: l'arbitro Colombo consulta il Var per giudicare falloso l'intervento di Kossounou su Coco, ma il colombiano dagli 11 metri si fa ipotizzare dal portiere nerazzurro. E gli ultras lasciano lo stadio in anticipo per protesta.

