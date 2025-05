Atalanta travolgente Show con quattro reti e il monza scivola in b 

Monza 0

Atalanta 4

Monza (3-5-2) : Pizzignacco; Pereira (1' st Lekovic), Caldirola (16' pt Brorsson), Palacios; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli (1' st Forson), Kyriakopoulos (31' st Ciurria); Caprari (26' st Vignato), Mota. In panchina Vailati, Mazza, D'Ambrosio, 8 Urbanski, Sensi, Martins, Colombo, Petagna. Allenatore Nesta.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou (1' st Toloi), Hien, Djimsiti (31' st Cuadrado); Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Lookman (35' st Brescianini), De Ketelaere (19' st Pasalic); Retegui (31' st Maldini). In panchina Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Sulemana, Samardzic. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 12' e 23' De Ketelaere, nel st 2' Lookman, 44' Brescianini.

Note : r ecupero: 2' e 2'; angoli: 3 a 7 per l'Atalanta; espulsi nessuno: ammoniti Palacios, Hien, Cuadrado per gioco falloso; spettatori 10.440.

Monza. Dopo 3 anni, il Monza saluta matematicamente la Serie A e retrocede in Serie B. Il primo verdetto stagionale arriva dopo la sconfitta dei brianzoli per 0-4 all'U-Power Stadium contro l'Atalanta che non ha avuto pietà degli avversari in disarmo. A decidere la sfida la doppietta di Charles De Ketelaere e le reti di Ademola Lookman e Marco Brescianini. Un verdetto, sulla carta già scritto da settimane, che mette la parola fine alla favola del Monza nel massimo campionato italiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA